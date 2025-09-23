Έξαλλος με Πορτοσάλτε ο Μικρούτσικος αποχώρησε από το πλατό: «Το μνημείο είναι ο χώρος που μαζεύονται όλοι για να τον φτύσουμε τον κερατά, ο αλήτης!» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος σχολίασε σε έξαλλη κατάσταση τα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε για τον απεργό πείνας που ζητεί την εκταφή του παιδιού του που «έχασε» στα Τέμπη.

Τα όσα είπε ο Άρης Πορτοσάλτε για τον πατέρα θύματος των Τεμπών, που κάνει απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του σχολίασαν οι συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno» στο Mega με τον Ανδρέα Μικρούτσικο να ξεσπάει και να αποχωρεί σε έξαλλη κατάσταση από το πλατό.

Οι δηλώσεις του Άρη Πορτοσάλτε

Ο Άρης Πορτοσάλτε μιλώντας για τον απεργό πείνας είχε πει στην χθεσινή εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ τα εξής: «Ο ιερός χώρος αυτός, το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν είναι κανενός πολίτη. Είναι όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Είναι ένας ιερός τόπος που αποφασίσαμε ως πολιτεία και όχι ως κυβέρνηση, να τιμούμε τους προγόνους μας, οι οποίοι πήγαν να υπερασπιστούν την πατρίδα και εκεί σκοτώθηκαν στη μάχη. Για να είμαστε εμείς ελεύθεροι και σήμερα να λέει ο καθένας το κοντό του και το μακρύ του.

Έχουμε λοιπόν ένα μνημείο, το οποίο δεν ανήκει σε κάνέναν αλληλέγγυο, δεν ανήκει σε καμία οργάνωση, σε κανέναν πικραμένο, σε κανέναν πονεμένο. Τώρα, αν θεωρήσει η πολιτείας μας ότι χρειάζεται έναν χώρο να τιμήσει άλλους νεκρούς, όπως τα παιδιά της τραγωδίας των Τεμπών, μπορεί να το κάνει αυτό το μνημείο. Αλλά αυτό το πεδίο, το πολύ μικρό και συμβολικό να το αφήσουμε να μην γίνει τσαντιροκάτασταση...».

«Πάγωσαν» στο Buongiorno, έξαλλος ο Μικρούτσικος

Τα λόγια του Άρη Πορτοσάλτε «πάγωσαν» τους συντελεστές της εκπομπής «Buongiorno» και δεν τα άφησαν ασχολίαστα. Η Φαίη Σκορδά απευθυνόμενη στον Ανδρέα Μικρούτσικο είπε: «Καταλαβαίνω Ανδρέα μου δεν θέλεις να σχολιάσεις και το σέβομαι...».

Τότε ακολούθησε το πρωτοφανές ξέσπασμα του Ανδρέα Μικρούτσικου: «Ξεπερνάει όλα τα εσκαμμένα αυτός ο άνθρωπος. Βαθιά μέσα μου τον έχω ότι είναι ένας θρασύτατα αντιδραστικός. Έτσι που συνεχίζει, νομίζω ότι το βράδυ σκέφτεται “τι θα πω για να με βρίζουν;”. Για να με βρίζει όμως, ποιος; Ο απλός λαός, ο αδικημένος άνθρωπος του μόχθου, της δουλειάς και να του λένε υπερ κουβέντες τρεις, τέσσερις υπουργοί, γιατί παραπάνω δεν θα έχει. Γιατί έχουν επίγνωση και στοιχειώδη ενσυναίσθηση.

Τι είναι η πλατεία Συντάγματος και τι είναι το περιστύλιο και τι είναι το έξω από τη Βουλή, είναι ο χώρος που θα μαζευτεί και μαζεύεται όλος ο ελληνικός λαός, όπως στην επέτειο των Τεμπών, για να τον φτύσουμε τον κερατά. Θέλει φτύσιμο, ιδεολογικό. Φτύσιμο! Είναι αλήτης! Συγγνώμη, θα πω χοντρά πράγματα και δεν μου φταίει το κανάλι. Είναι αλήτης», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος και αποχώρησε έξαλλος φωνάζοντας: «Ο αλήτης!».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ