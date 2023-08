Μάικλ Τζάκσον: Πιθανή νέα δίκη για τις καταγγελίες περί κακοποίησης παιδιών

Οι κατηγορίες παρουσιάστηκαν στο ντοκιμαντέρ «Leaving Neverland» του 2019, το οποίο η οικογένεια του Τζάκσον χαρακτήρισε «δημόσιο λιντσάρισμα».

Δύο άνδρες που καταγγέλλουν ότι κακοποιήθηκαν σεξουαλικά, ως παιδιά, από τον Μάικλ Τζάκσον ενδέχεται να κινηθούν κατά των εταιρειών του, σύμφωνα με νέα δικαστική απόφαση.

Ο Γουέιντ Ρόμπσον και ο Τζέιμς Σάφετσακ, και οι δύο στα 40 τους, ισχυρίζονται ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποιούσε επί χρόνια.

