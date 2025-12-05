Οι καλύτερες διατάσεις μετά από πολύωρη πτήση: Τι προτείνει personal trainer
Οι πολύωρες πτήσεις με αεροπλάνο αφήνουν πόδια, πλάτη και γοφούς συχνά άκαμπτα, αφού η ακινησία μειώνει την κυκλοφορία και κάνει τους μύες να σφίγγουν φυσιολογικά.
Η personal trainer Kelsey Wells εξηγεί πως η ήπια κίνηση αμέσως μετά την αποβίβαση βοηθά το σώμα να «ξυπνήσει» σιγά-σιγά και πάλι. Όπως τονίζει: «Δεν χρειάζεται ένταση, απλώς προσεκτική, συνειδητή κίνηση που σε επανασυνδέει με το σώμα σου».
Οι διατάσεις που αποδεσμεύουν την ένταση μετά από πολύωρη πτήση
Η Wells προτείνει μια σειρά απλών ασκήσεων που ανακουφίζουν από το πιάσιμο μετά από πολλές ώρες καθιστής θέσης.
Cat-Cow: Για πλάτη και ώμους
Η κλασική διάταση cat-cow ενεργοποιεί την πλάτη και ανακουφίζει από την ακαμψία.
- Στηρίζεσαι στα τέσσερα, με τα χέρια κάτω από τους ώμους
- Εισπνέεις, κατεβάζεις την κοιλιά και σηκώνεις κεφάλι (cow)
- Εκπνέεις, καμπουριάζεις προς τα πάνω και μαζεύεις το πηγούνι (cat)
- Επαναλαμβάνεις αργά για να χαλαρώσει η σπονδυλική στήλη
Chest opener: Για την ένταση από την καθιστή στάση
Αυτή η διάταση βοηθά να «ανοίξει» ο θώρακας μετά την πολύωρη σκυφτή στάση.
- Στέκεσαι όρθιος και δένεις τα χέρια πίσω από την πλάτη
- Ανασηκώνεις απαλά το στήθος και τραβάς τους ώμους προς τα πίσω
- Κρατάς για 30 δευτερόλεπτα με βαθιές αναπνοές
Hip flexor stretch: Για γοφούς και μέση
Η Wells σημειώνει ότι οι γοφοί δέχονται μεγάλη πίεση στην πτήση.
- Από θέση lunge, με το μπροστινό πόδι σε γωνία 90°, ρίχνεις τους γοφούς μπροστά
- Σπρώχνεις ελαφρά τη λεκάνη προς το πάτωμα
- Κρατάς 20–30 δευτερόλεπτα και αλλάζεις πόδι