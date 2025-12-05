Οι καλύτερες διατάσεις μετά από πολύωρη πτήση: Τι προτείνει personal trainer

Μετά από ώρες καθιστικής στάσης στο αεροπλάνο, το σώμα «σφίγγει». Personal trainer αποκαλύπτει τις απλές διατάσεις που ανακουφίζουν άμεσα μετά την πτήση.

Οι πολύωρες πτήσεις με αεροπλάνο αφήνουν πόδια, πλάτη και γοφούς συχνά άκαμπτα, αφού η ακινησία μειώνει την κυκλοφορία και κάνει τους μύες να σφίγγουν φυσιολογικά.

Η personal trainer Kelsey Wells εξηγεί πως η ήπια κίνηση αμέσως μετά την αποβίβαση βοηθά το σώμα να «ξυπνήσει» σιγά-σιγά και πάλι. Όπως τονίζει: «Δεν χρειάζεται ένταση, απλώς προσεκτική, συνειδητή κίνηση που σε επανασυνδέει με το σώμα σου».

Οι διατάσεις που αποδεσμεύουν την ένταση μετά από πολύωρη πτήση

Η Wells προτείνει μια σειρά απλών ασκήσεων που ανακουφίζουν από το πιάσιμο μετά από πολλές ώρες καθιστής θέσης.

Cat-Cow: Για πλάτη και ώμους

Η κλασική διάταση cat-cow ενεργοποιεί την πλάτη και ανακουφίζει από την ακαμψία.

Στηρίζεσαι στα τέσσερα, με τα χέρια κάτω από τους ώμους

Εισπνέεις, κατεβάζεις την κοιλιά και σηκώνεις κεφάλι (cow)

Εκπνέεις, καμπουριάζεις προς τα πάνω και μαζεύεις το πηγούνι (cat)

Επαναλαμβάνεις αργά για να χαλαρώσει η σπονδυλική στήλη

Chest opener: Για την ένταση από την καθιστή στάση

Αυτή η διάταση βοηθά να «ανοίξει» ο θώρακας μετά την πολύωρη σκυφτή στάση.

Στέκεσαι όρθιος και δένεις τα χέρια πίσω από την πλάτη

Ανασηκώνεις απαλά το στήθος και τραβάς τους ώμους προς τα πίσω

Κρατάς για 30 δευτερόλεπτα με βαθιές αναπνοές

Hip flexor stretch: Για γοφούς και μέση

Η Wells σημειώνει ότι οι γοφοί δέχονται μεγάλη πίεση στην πτήση.

Από θέση lunge, με το μπροστινό πόδι σε γωνία 90°, ρίχνεις τους γοφούς μπροστά

Σπρώχνεις ελαφρά τη λεκάνη προς το πάτωμα

Κρατάς 20–30 δευτερόλεπτα και αλλάζεις πόδι

