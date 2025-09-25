Λευκή λωρίδα φωτός «αναστάτωσε» τον ουρανό των ΗΠΑ: «Έμοιαζε με σέλας» (vid)

Παράξενη λευκή λωρίδα φωτός διέσχισε για 10 λεπτά στον ουρανό των ΗΠΑ και προκάλεσε την έντονη απορία των πολιτών. Ποια ήταν η εξήγηση που έδωσε καταξιωμένος αστρονόμος.

Στις 17 Μαΐου 2025, κάτοικοι από το Κολοράντο έως το Νέο Μεξικό αντίκρισαν ένα μυστηριώδες φωτεινό «σύννεφο» στον νυχτερινό ουρανό. Η λευκή λωρίδα, που θύμιζε καπνό, παρέμεινε ορατή για περίπου δέκα λεπτά, τραβώντας το ενδιαφέρον των παρατηρητών.

Ο αστρονόμος Jonathan McDowell από το Κέντρο Αστροφυσικής Χάρβαρντ–Σμιθσόνιαν διευκρίνισε πως η λάμψη οφειλόταν στα καυσαέρια του ανώτερου σταδίου ενός κινεζικού πυραύλου. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Zhuque-2E της LandSpace είχε εκτοξευθεί από τη βορειοδυτική Κίνα μεταφέροντας έξι δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά.

TLEs confirm the Zhuque-2 upper stage passed over the US Four Corners area at 0525 UTC May 17 and is the source of the unusual luminous cloud seen by many observers. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 17, 2025

Γιατί έμοιαζε με το σέλας; Η διαδικασία της απόρριψης καυσίμου

Η λευκή στήλη φαινόταν σταθερή, επειδή το ύψος της καθιστούσε δυσδιάκριτες τις κινήσεις της. Οι μικροσκοπικοί κρύσταλλοι πάγου και σταγονίδια αντανακλούσαν το ηλιακό φως, κάνοντάς την να λάμπει λευκή αντί για πράσινη ή κόκκινη, όπως το σέλας. Ορισμένοι μάλιστα θεώρησαν ότι πρόκειται για το φαινόμενο STEVE, μια σπάνια στενή λωρίδα φωτός που εμφανίζεται δίπλα σε σέλας.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το ανώτερο στάδιο του πυραύλου απελευθέρωσε υπολειπόμενο προωθητικό, μια τυπική πρακτική για την αποφυγή κατακερματισμού και την προστασία δορυφόρων. Το χρονικό σημείο της εκτόξευσης και η θέση του νέφους ταίριαζαν απόλυτα με την ακολουθία της αποστολής.

Οι παρατηρήσεις τέτοιων φαινομένων είναι συχνότερες σήμερα χάρη στις καλύτερες κάμερες και τη διάδοση πληροφοριών μέσω κοινωνικών δικτύων. Οι φωτογραφίες από πολίτες αποτελούν πολύτιμο υλικό για την επιβεβαίωση δεδομένων που καταγράφουν δορυφόροι και ραντάρ.

Is this from last night it? Never seen anything quite like it pic.twitter.com/OjHdyPMx47 — Grizzly Man (@grizzleeman) May 17, 2025

