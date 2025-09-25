Ο Τζίμι Κίμελ επέστρεψε μετά το «κόψιμο» της εκπομπής του και «έσπασε» τα κοντέρ τηλεθέασης: Τριπλασίασε τα ποσοστά του

«Έσπασε» τα κοντέρ της τηλεθέασης ο Τζίμι Κίμελ στην επιστροφή του.

Η εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» κατέγραψε τριπλάσια τηλεθέαση σε σχέση με τα συνήθη επίπεδά της. Η επιστροφή του Τζίμι Κίμελ, μετά από σχεδόν μια εβδομάδα απουσίας, οδήγησε στην υψηλότερη τηλεθέαση της εκπομπής την τελευταία δεκαετία.

Το ABC που ανήκει στη Disney, επιβεβαίωσε την άνοδο των θεατών, αναφέροντας ότι σχεδόν 6,3 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν την εκπομπή – χωρίς να υπολογίζεται η τηλεθέαση μέσω υπηρεσιών streaming, σύμφωνα με το Euronews.

Συνήθως το «Jimmy Kimmel Live!» συγκεντρώνει περίπου 1,4 έως 1,8 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε βράδυ στην τηλεόραση.

Όπως συχνά συμβαίνει με τους μονολόγους των παρουσιαστών σε βραδινές εκπομπές, το διαδικτυακό κοινό ήταν ακόμη μεγαλύτερο: πάνω από 15 εκατομμύρια άτομα παρακολούθησαν την εισαγωγική ομιλία του Κίμελ στο YouTube μέχρι το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το ABC, συνολικά πάνω από 26 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν την επιστροφή του Κίμελ μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένου του YouTube.

