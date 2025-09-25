Ακραίος ταξιδιώτης που έχει μείνει και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ αποκαλύπτει τη χειρότερη (vid)

Έχει ζήσει σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ (δεν ξέρω πως γίνεται αυτό) και αποκαλύπτει ποια είναι η χειρότερη περιοχή που μπορεί να μείνει κανείς.

Κάποιος που δεν ζει εντός συνόρων των ΗΠΑ, αν έχει και λίγο τύχη παραπάνω ή κανένα συγγενή, μπορεί μες στη ζωή του να επισκεφτεί 4 έως 6 πολιτείες. Όμως, υπάρχει άνθρωπος που υποστηρίζει πως έχει μείνει και στις 50 μέχρι και δύο μήνες τη φορά.

Δημοσιεύοντας την εμπειρία του στο Reddit, ο ακραίος αυτός ταξιδιώτης είπε: «Έχω περάσει τουλάχιστον 60 μέρες σε κάθε πολιτεία των ΗΠΑ, εργαζόμενος σε διοικητικούς ή/και συμβουλευτικούς ρόλους. AMA (Ask Me Anything=Ρωτήστε με οτιδήποτε)»

Η ερώτηση του... εκατομμυρίου: Ποια πολιτεία είναι η χειρότερη στο να μείνεις;

Βρέθηκε, λοιπόν, κάποιος και του έκανε μία απλή ερώτηση: Ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να μείνει κανείς στις ΗΠΑ και ποιο, αντίστοιχα, το καλύτερο;

Για αγαπημένο του μέρος απάντησε: «Η Αλάσκα είναι πανέμορφη. Τα βουνά και η ησυχία είναι δύο πράγματα που δεν θεωρώ αυτονόητα. Επίσης, θα μπορούσα να φάω χιλιάδες βαρέλια φρέσκου μπακαλιάρου με κουβάδες πόδια καβουριού, εκεί», ανέφερε αστειευόμενος.

Υποδεικνύοντας τη λιγότερο αγαπημένη του - και όχι χειρότερη - περιοχή, έκανε αναφορά για μια «άτυχη πολιτεία»: «Η Βόρεια Ντακότα είναι πραγματικά η πιο άτυχη πολιτεία γιατί δεν έχει ούτε ένα αξιοθέατο. Ακόμα και η Νότια Ντακότα έχει τους Μαύρους Λόφους (Black Hills), μεταξύ άλλων».

Χρήστης συμφώνησε μαζί του, δηλώνοντας: «Έχω πάει σε 47 από τις 50 πολιτείες: Συμφωνώ ότι η Βόρεια Ντακότα είναι η πιο άτυχη (εκτός από το Φάργκο και το Εθνικό Πάρκο Ρούσβελτ, τα οποία και τα δύο απόλαυσα). Το Αρκάνσας είναι επίσης σε αυτή τη λίστα, αφού η οδήγηση στους επαρχιακούς δρόμους στο νοτιοανατολικό τμήμα της πολιτείας είναι έρημοι και... φτωχοί».

Η πιο ευτυχισμένη πολιτεία των ΗΠΑ σύμφωνα με το WalletHub

Η ετήσια κατάταξη του WalletHub, με τις πιο ευτυχισμένες πολιτείες στην Αμερική, ανέφερε ότι η Χαβάη είναι το μέρος όπου ζουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι. Σύμφωνα με την έκθεση, οι κάτοικοι του εξωτικού νησιού έχουν τα υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από τη διαβίωση στη χώρα και επίσης το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό κατάθλιψης.

Αποκάλυψε ότι το 85% των ενηλίκων δηλώνουν ότι έχουν καλό ή αρκετά καλό ποσοστό υγείας: «Αυτό είναι προφανές νούμερο ένα. Έχει υπέροχο καιρό όλο το χρόνο. Οι άνθρωποι είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή και δεν έχουν κατάθλιψη. Έχει μια οικονομία που βασίζεται στον τουρισμό όλο το χρόνο, επομένως η ανεργία είναι αρκετά χαμηλή και οι άνθρωποι εκεί έχουν αρκετά υψηλό εισόδημα, επομένως υπάρχει μικρό οικονομικό άγχος», δήλωσε στο CNBC Make It ο Chip Lupo, συγγραφέας και αναλυτής στο WalletHub.

Η πολιτεία έχει επίσης ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στη χώρα, καθώς και το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών με ετήσιο εισόδημα άνω των 75.000 δολαρίων. Ειλικρινά, ακούγεται σαν όνειρο...

Συνολικά, οι πιο ευτυχισμένες πολιτείες των ΗΠΑ φέτος είναι οι εξής:

Χαβάη Μέριλαντ Νεμπράσκα Νιου Τζέρσεϊ Κονέκτικατ Γιούτα Καλιφόρνια Νιου Χάμσαϊρ Μασαχουσέτη Άινταχο

