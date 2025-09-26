Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο εγκαινιάστηκε στην Κίνα: 625 μέτρα πάνω από το φαράγγι Huajiang!

Η Κίνα παρουσίασε τη Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang, τη νέα μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα παγκοσμίως. Υψώνεται 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Μπεϊπάν, έχει μήκος 2,89 χλμ. και υπόσχεται μοναδική θέα και τουριστική εμπειρία.

Η επαρχία Γκουιτζόου, γνωστή ως «βασίλειο των ψηλών γεφυρών», πρόσθεσε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο ενεργητικό της. Η νέα Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Χουατζιάνγκ παραδόθηκε στην κυκλοφορία, εντυπωσιάζοντας με το ύψος και το μήκος της.

Το έργο, που ξεκίνησε το 2021 κατά μήκος της ταχείας οδού Λιουτζί–Ανλόνγκ, εκτείνεται 2.890 μέτρα και υψώνεται περίπου 625 μέτρα πάνω από την κοίτη του ποταμού Μπεϊπάν – σχεδόν όσο ο Πύργος της Σαγκάης. Το κεντρικό της άνοιγμα φτάνει τα 1.420 μέτρα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της βρετανικής γέφυρας Humber.

Η περιοχή δεν είναι άγνωστη στα παγκόσμια ρεκόρ. Ο Μπεϊπάν έχει φιλοξενήσει και άλλες γέφυρες που κατέρριψαν διαδοχικά τα όρια ύψους: το 2003 η Guanxing, το 2016 η Duge, και τώρα η Huajiang, η οποία είναι η πρώτη που σπάει το φράγμα των 600 μέτρων.

Πέρα από τη μηχανική της πρωτοπορία, η γέφυρα σχεδιάστηκε και ως τουριστικό αξιοθέατο. Στην κομητεία Ζενφένγκ, όπου βρίσκεται, προβλέπεται κέντρο επισκεπτών, τραμ, ανελκυστήρες και γυάλινα παρατηρητήρια, προσφέροντας μοναδική θέα στο φαράγγι που αποκαλείται «Ρωγμή της Γης» λόγω του απίστευτου βάθους του.

Η Γκουιτζόου κατέχει ήδη την πρώτη θέση παγκοσμίως στον αριθμό υπερυψηλών γεφυρών, με περισσότερες από 1.000 κατασκευές άνω των 100 μέτρων να αναμένονται έως το 2030. Από τις 50 γέφυρες διεθνώς που ξεπερνούν τα 300 μέτρα από το κατάστρωμα μέχρι το νερό, οι 47 βρίσκονται στην Κίνα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της χώρας στις γιγαντιαίες υποδομές.

