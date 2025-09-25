Νεκροθάφτης εξηγεί τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα τις πρώτες 24 ώρες μετά τον θάνατο (vid)

Ένας νεκροθάφτης απάντησε σε μια σειρά από ερωτήσεις που έχει ο κόσμος σχετικά με τον θάνατο, συμπεριλαμβανομένου του τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα τις πρώτες ώρες.

Ο θάνατος απασχολεί όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά εκφράζουν τις απορίες τους γύρω από αυτόν. Κάποιες από αυτές είναι πνευματικές, όπως για παράδειγμα «τι συμβαίνει με την ψυχή μας όταν πεθαίνουμε», ενώ υπάρχουν και αυτοί που ενδιαφέρονται να μάθουν τι συμβαίνει με το ίδιο το σώμα, όταν η ψυχή φεύγει.

Ο νεκροθάφτης και διευθυντής τελετών Victor M. Sweeney μίλησε στο Ladbible Stories και απάντησε σε πολλές ερωτήσεις που είχαν κατατεθεί στο λεγόμενο «κουτί ειλικρίνειας».

Τι συμβαίνει στο σώμα μέσα στις πρώτες 24 ώρες

Μπαίνοντας σε λεπτομέρειες για τη δουλειά του, ο νεκροθάφτης απάντησε σε ένα από τα πιο πιεστικά ερωτήματα γύρω από τον θάνατο: τι συμβαίνει στο σώμα μέσα στις πρώτες 24 ώρες.

Αν και οι περισσότεροι ξέρουν ότι το σώμα αρχίζει να αποσυντίθεται αμέσως μετά τον θάνατο, η ταχύτητα με την οποία συμβαίνει αυτό μπορεί να διαφέρει πολύ, όπως λέει ο Sweeney.

Και εξήγησε: «Αυτό ονομάζεται μεταθανάτιο διάστημα. Είναι ο χρόνος ανάμεσα στον θάνατο και τη στιγμή που μπορεί να παραλάβω το σώμα, ή ανάμεσα στον θάνατο και την καύση ή την ταρίχευση. Η ταρίχευση καθυστερεί τη διαδικασία αποσύνθεσης. Έτσι, μέσα σε αυτό το 24ωρο, ανάλογα με το περιβάλλον, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν πολύ ομαλά ή να πάνε πολύ, πολύ άσχημα».

Η σπάνια περίπτωση που αντιμετώπισε

Ανέφερε επίσης ότι σε μια περίπτωση βρέθηκε άνθρωπος που ήταν νεκρός πάνω από 24 ώρες αλλά το σώμα του διατηρήθηκε σε αρκετά καλή κατάσταση, σε σύγκριση με το πόσο γρήγορα μπορεί να αλλοιωθεί.

Και συνέχισε: «Έτυχε να βρω κάποιον δύο μέρες μετά τον θάνατό του, αλλά ήταν σε ελεγχόμενο περιβάλλον, σε πιο δροσερό δωμάτιο, οπότε δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.

Όμως το αίμα τείνει να “κάθεται” – αυτό το ονομάζουν livor mortis – και συγκεντρώνεται στο κάτω μέρος του σώματος.

Με λίγο περισσότερο χρόνο και ανάλογες συνθήκες, πήζει και γίνεται σαν ζελατινώδης μάζα. Είναι κάπως αηδιαστικό, αλλά όλα εξαρτώνται απόλυτα από τις συνθήκες. Δεν υπάρχει κάποιος σταθερός κανόνας για το τι συμβαίνει ακριβώς μέσα στις πρώτες 24 ώρες. Όλα εξαρτώνται από το περιβάλλον και από τον ίδιο τον άνθρωπο».

Η σημασία της ταρίχευσης

Ο Sweeney μίλησε επίσης, πιο αναλυτικά για τη σημασία της ταρίχευσης, που προσπαθεί να επιβραδύνει τη διαδικασία της αποσύνθεσης. Παρατήρησε ότι το σώμα μετά τον θάνατο δεν είναι απαραίτητα επικίνδυνο, αν και αρχίζει να «συμπεριφέρεται» διαφορετικά.

«Όταν πεθαίνουμε, το σώμα μας αρχίζει να διαλύεται. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα από τον θάνατο, όλα τα βακτήρια που βρίσκονται στο έντερο και μας βοηθούν να χωνεύουμε την τροφή, αρχίζουν να δρουν ανεξέλεγκτα, επειδή το ανοσοποιητικό δεν υπάρχει πια για να τα καταστείλει.

Αν περάσουν μερικές μέρες –για παράδειγμα όσο περιμένουμε να γίνει η κηδεία– χωρίς έλεγχο, αυτά τα βακτήρια προκαλούν φούσκωμα στο σώμα, το κάνουν να πρασινίζει ή το δέρμα να αποκολλάται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο νεκροθάφτης.

