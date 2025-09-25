Ρώσος προπαγανδιστής απειλεί με ρίψη πυρηνικών σε δύο μεγάλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου (vid)

Υποστηρικτής του Πούτιν ισχυρίζεται ότι πρέπει να καταστραφούν με πυρηνικά δύο μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ένας σύμμαχος του Βλαντιμίρ Πούτιν απείλησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε κάλλιστα να βομβαρδίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο δύο συγκεκριμένες πόλεις. Μάλιστα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι θα ήταν «τρομερή αμαρτία αν η Ρωσία δεν βομβάρδιζε τη Βρετανία μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Ο 73χρονος Σεργκέι Καραγκάνοφ που έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «θα πρέπει να εξαλειφθεί από τον χάρτη», τώρα εξέφρασε την υποστήριξή του στο ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης. «Η χρήση πυρηνικών όπλων σε ακραίες περιπτώσεις, είναι μια τρομερή αμαρτία. Όμως το να μην τα χρησιμοποιείτε και να καταδικάζετε τον λαό σας και τον κόσμο σε έναν μεγάλο πόλεμο είναι ακόμη μεγαλύτερη αμαρτία. Αυτή είναι μια ακόμη πιο τρομερή αμαρτία».

Ο Ρώσος που θέλει να αφανίσει δύο αγγλικές πόλεις

Ένας άλλος Ρώσος προπαγανδιστής, ο Βλαντιμίρ Σολοβιόφ, ο οποίος συμφωνεί με τον Καραγκάνοφ σε πολλές απόψεις, ισχυρίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι δύο συγκεκριμένες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να βομβαρδιστούν.

Όπως είπε, η Οξφόρδη και το Κέιμπριτζ θα έπρεπε να στοχοποιηθούν, ώστε να καταστραφεί η «βρετανική ελίτ» και τα πανεπιστήμιά της. Μάλιστα, αποκάλεσε όσους βρίσκονται στην κυβέρνηση «ηλίθιους» και ισχυρίστηκε ότι ούτε αυτοί ούτε η Βασιλική Οικογένεια είναι αυτοί που ελέγχουν τη χώρα, αλλά ένα «παράξενο κατεστημένο».

«Ποιος κυβερνά πραγματικά τη Μεγάλη Βρετανία;» αναρωτήθηκε. «Μιλώντας σοβαρά, δεν έχουμε αναλύσει ποτέ αυτό το ζήτημα... Δεν μπορούμε να πιστεύουμε σοβαρά ότι μια ομάδα των ηλιθίων που στην πραγματικότητα κατέχουν την εξουσία εκεί, προσποιούμενοι τους πρωθυπουργούς, είναι στην πραγματικότητα επικεφαλής», είπε ο Σολοβιόφ.

Απόλυτα σύμφωνος ο Καραγκάνοφ

Ο Καραγκάνοφ επανέλαβε την θεωρία που μοιράζεται μεγάλο μέρος του Κρεμλίνου ότι δηλαδή υπάρχει μια υποτιθέμενη απειλή που προέρχεται από τη Δύση και το ΝΑΤΟ. «Πρέπει να εγκαταλείψουμε ορισμένες από τις ανόητες ιδέες που επινόησαν οι πρόγονοί μας, οι οποίοι εξακολουθούν να λένε ότι ένας πυρηνικός πόλεμος δεν πρέπει να συμβεί και ότι δεν μπορεί ποτέ να κερδηθεί», συνέχισε.

Και πρόσθεσε: «Αυτό είναι απόλυτη ανοησία. Ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί να κερδηθεί, Θεός φυλάξοι να συμβεί. Πρέπει πρώτα να σπάσουμε τη θέληση των ευρωπαϊκών ελίτ. Αυτό που αποκαλώ ''σπάσιμο της πλάτης της Ευρώπης'', με την ελπίδα ότι... φυσιολογικές, υγιείς δυνάμεις θα μπορούν να αναδυθούν ξανά στην Ευρώπη. Φοβάμαι ότι αν δεν είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε τα πιο αποφασιστικά μέτρα, τα πιο τρομερά όπλα…».

Ισχυριζόμενος ότι ολόκληρη η ανθρωπότητα μπορεί να εμπλακεί, προέτρεψε: «Αυτό το ευρωπαϊκό νόσημα πρέπει να εξαλειφθεί. Πρέπει να προετοιμαστούμε για επίθεση ή τουλάχιστον να τους κάνουμε να καταλάβουν ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν θα είναι απαραίτητα πυρηνικό πλήγμα… αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε».

