Παράξενο πλάσμα με πλοκάμια που φτάνουν τα 21 μέτρα ξεβράστηκε στις ΗΠΑ: Ειδικός εξηγεί αν αποτελεί κίνδυνο (vid)

Ειδικός σχολιάζει το παράξενο πλάσμα με πλοκάμια μήκους 21 μέτρων που εντοπίστηκε σε παραλία των ΗΠΑ.

Ένα πλάσμα με πλοκάμια που μπορούν να φτάσουν τα 21 μέτρα ξεβράστηκε σε ακτές των ΗΠΑ, αφήνοντας τους λουόμενους άφωνους. Η παράξενη αυτή μέδουσα, με το παρατσούκλι «pink meanie», θυμίζει μαλλί της γριάς και είναι γνωστή για το χρώμα της, αλλά και το τεράστιο μέγεθός της.

Περισσότερες από δέκα έχουν εντοπιστεί σε μια παραλία μήκους 16 χιλιομέτρων στο Τέξας, σύμφωνα με τον Jace Tunnell, διευθυντή κοινοτικής συμμετοχής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Harte στο Κορπούς Κρίστι. «Είδα μία στο λιμάνι του Port Aransas τυλιγμένη γύρω από μια μέδουσα moon jelly», αποκάλυψε ο Tunnell στους ακόλουθούς του στο Facebook.

Μπορεί να φτάσει τα 22 κιλά

Το «pink meanie» ή «Drymonema larsoni» όπως ονομάζεται επιστημονικά, μπορεί να ζυγίζει πάνω από 22 κιλά, με τα πλοκάμια του να εκτείνονται περισσότερο κι από το μήκος ενός λεωφορείου. Παρά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση, αυτές οι μέδουσες είναι αδίστακτοι κυνηγοί, τρεφόμενες σχεδόν αποκλειστικά με μέδουσες moon jelly (Aurelia aurita).

Ένας λογαριασμός στο Facebook με το όνομα «Padre Island Madre» δημοσίευσε την εμπειρία του με το πλάσμα, χαρακτηρίζοντάς το «η μεγαλύτερη μέδουσα που είχα δει ποτέ».

«Αυτή είναι η εποχή που αρχίζουμε να τις βλέπουμε να εμφανίζονται», εξήγησε ο Tunnell, λέγοντας ότι η παρουσία των pink meanies σχετίζεται με την αύξηση του πληθυσμού των moon jellies στον Κόλπο του Μεξικού.

Οι moon jellies είναι από τα πιο κοινά είδη στην περιοχή. Παρασύρονται από τα ρεύματα και τρέφονται με πλαγκτόν, κάτι που τις κάνει εύκολο στόχο για έναν θηρευτή με γιγάντια κολλώδη πλοκάμια. Όταν ένα «pink meanie» πιάσει το θήραμά του, χρησιμοποιεί τα κρεμαστά «στοματικά του πλοκάμια» για να διαλύσει το γεύμα με πεπτικά υγρά.

Δεν είναι τόσο επικίνδυνες

Ωστόσο, μέδουσες αυτές δεν είναι τόσο τρομακτικές όσο ακούγεται. Ο Tunnell βαθμολόγησε το τσίμπημά τους με «δύο στα δέκα», αν και προειδοποίησε ότι όσοι είναι ευαίσθητοι στα τσιμπήματα μεδουσών πρέπει να είναι προσεκτικοί. Όσο για το αν τρώγονται, ο Tunnell ξεκαθάρισε: «Αν σκέφτεστε, “τρώει κανείς αυτά τα πράγματα; Μοιάζουν με μαλλί της γριάς”. Όχι, δεν μπορείτε να τα φάτε. Είναι από τα είδη μεδουσών που δεν καταναλώνονται».

Τα πλάσματα αυτά είναι τόσο σπάνια που όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στον Κόλπο του Μεξικού το 2000, οι επιστήμονες πίστεψαν ότι πρόκειται για μεσογειακό είδος. Όμως η γενετική ανάλυση αποκάλυψε ότι ήταν εντελώς καινούριο είδος. Αν και έχουν εντοπιστεί στον Κόλπο του Μεξικού, στη Μεσόγειο και ακόμα και κοντά στη Νότια Αφρική, οι εμφανίσεις τους παραμένουν σπάνιες.

Μόλις ξεβραστούν στην ακτή, δεν επιβιώνουν για πολύ, καθώς τα σώματά τους αποτελούνται κυρίως από νερό, ξεραίνονται γρήγορα, συρρικνώνονται και εξαφανίζονται.

