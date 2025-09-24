Το Grand Theft Auto γίνεται μάθημα ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί (vid)

Πρωτοποριακό μάθημα εισάγει πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ, αφού θέλει να συνδυάσει το πασίγνωστο βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto με την αμερικανική ιστορία από το 1980 έως και σήμερα.

Το Πανεπιστήμιο του Τενεσί παρουσιάζει ένα μοναδικό μάθημα ιστορίας που χρησιμοποιεί το εμβληματικό βιντεοπαιχνίδι Grand Theft Auto για να «φωτίσει» την αμερικανική κοινωνία από το 1980 έως σήμερα, με πρωτότυπη εκπαιδευτική ματιά.

Το νέο μάθημα, με τίτλο Grand Theft America: Ιστορία των ΗΠΑ από το 1980 μέσω των βιντεοπαιχνιδιών GTA, ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου 2026. Τη διδασκαλία αναλαμβάνει ο καθηγητής Ιστορίας Τόρε Όλσον, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι απλώς ψυχαγωγία αλλά ισχυρά πολιτισμικά τεκμήρια που αντικατοπτρίζουν και σχολιάζουν την πραγματικότητα.

Το GTA: San Andreas ως «καθρέφτης» κοινωνικών εντάσεων: Τα ζητήματα που θα εξετάσουν οι μαθητές μέσω του βιντεοπαιχνιδιού

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σατιρικές αφηγήσεις και οι λεπτομερώς σχεδιασμένοι κόσμοι της σειράς GTA, που επιτρέπουν στους φοιτητές να εξετάσουν ζητήματα όπως η πολιτική διαφθορά, η παρακμή των πόλεων, ο καπιταλισμός και η διαχρονική αναζήτηση του Αμερικανικού Ονείρου.

Ο Όλσον σχεδιάζει να αξιοποιήσει το Grand Theft Auto: San Andreas για να αναλύσει τις φυλετικές εντάσεις και την εξέγερση του Λος Άντζελες το 1992, ένα ιστορικό γεγονός που συχνά παραμένει παρεξηγημένο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καθηγητής χρησιμοποιεί το gaming στην εκπαίδευση. Στο παρελθόν δίδαξε την αμερικανική ιστορία μέσα από το Red Dead Redemption, εμπειρία που οδήγησε και στη συγγραφή του βιβλίου του Red Dead's History.

Το GTA 6… θα περιμένει

Αρχικά ο Όλσον σκόπευε να εντάξει στο πρόγραμμα το πολυαναμενόμενο GTA 6, όμως η κυκλοφορία του μετατέθηκε για τον Μάιο του 2026. Ωστόσο, οι προηγούμενοι τίτλοι θεωρούνται επαρκείς για να προσφέρουν στους φοιτητές πολύτιμο υλικό.

Ο καθηγητής τονίζει ότι οι φοιτητές δεν χρειάζεται να έχουν παίξει ή να αγοράσουν το παιχνίδι. Όλο το υλικό θα παρουσιάζεται στην τάξη, με το μάθημα να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην ιστορία.

