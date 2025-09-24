«Καυτός Ιερέας» προώθησε συμπληρώματα διατροφής στο Instagram και προκάλεσε σάλο (vid)

Ο Ιερέας Alberto Ravagnani, γνωστός ως "Hot Priest", προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Instagram προωθώντας διατροφικά συμπληρώματα.

Ο Ιερέας Alberto Ravagnani, γνωστός στο Instagram ως ο "Hot Priest", με περισσότερους από 270.000 ακόλουθους, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης διαδικτυακής διαμάχης. Σε πρόσφατο βίντεο, ο Ravagnani προώθησε τα Bond Supplements συμπληρώματα διατροφής δηλώνοντας ότι η προσευχή δεν αρκεί και ότι τα συμπληρώματα τον βοηθούν να παραμένει στην καλύτερη του κατάσταση.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Η κοινότητα στο Instagram αντέδρασε έντονα, με σχόλια που κατηγορούν τον ιερέα ότι υπερβαίνει τα όρια του ιερατικού ρόλου.

«Ένας ιερέας πρέπει να κάνει κάτι άλλο», έγραψε ένας χρήστης.

Άλλοι υποστήριξαν ότι τέτοιου είδους διαφημίσεις οδηγούν τις ψυχές σε λανθασμένο δρόμο και ότι ο ίδιος παρουσιάζει μια εικόνα «ναρκισσισμού».

Ο ίδιος απάντησε ότι η διαφήμιση συμπληρωμάτων είναι τρόπος να συγκεντρώσει χρήματα για την ενορία του, παρομοιάζοντας τη διαδικασία με τις παραδοσιακές δραστηριότητες όπως φεστιβάλ και τοπικές συνεργασίες.

Η εφημερίδα Mail Online ανέφερε ότι ο επίσκοπος της ενορίας προειδοποίησε τον Ravagnani ότι οι συγκεκριμένες διαφημίσεις θεωρούνται «ανάρμοστες» και ότι απαιτείται έγκριση πριν από οποιαδήποτε μελλοντική δημοσίευση.

Το βίντεο που δημοσίευσε

Στα πλάνα που εμφανίζεται ο ίδιος να προωθεί τα συμπληρώματα διατροφής ο Ravagnani καταγράφει στιγμές από την καθημερινή του ζωή: τον χρόνο που περνά με την οικογένειά του, προσευχή στην εκκλησία και άρση βαρών στο γυμναστήριο.

Στο βίντεο αναφέρει: «Η προσευχή δεν αρκεί, μικρά μου. Γι’ αυτό παίρνω Συμπληρώματα Bond. Δεν με κάνουν να γίνω Σούπερμαν, αλλά με βοηθούν να παραμείνω ο εαυτός μου στην καλύτερη δυνατή μορφή». Η ανάρτηση συνοδευόταν από λεζάντα που ξεκαθάριζε πως επρόκειτο για πληρωμένη συνεργασία με την Bond Supplements, με τον ίδιο να προσθέτει: «Άγιο ναι, αλλά και υγιεινό. Μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο στο βιογραφικό μου που οδηγεί στο κατάστημα Bond Supplements. Αξιοποιήστε τον». Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις στα social media, ανοίγοντας τη συζήτηση για τα όρια μεταξύ θρησκείας, κοινωνικών δικτύων και εμπορικών συνεργασιών.

