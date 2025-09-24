Γυναίκα παγιδεύτηκε σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου: Τρόμαξε το κοινό με τη θέαση του βίντεο

Γυναίκα κόλλησε σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου και το βίντεο στο TikTok έγινε viral με σχεδόν 8 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας πανικό στους θεατές.

Όταν προγραμματίζετε μία κρουαζιέρα, έχετε στο μυαλό σας εικόνες χαλάρωσης, εξερεύνησης καινούργιων προορισμών και ατελείωτων ανέσεων. Σίγουρα δεν περιμένετε να βρεθείτε παγιδευμένοι σε μια νεροτσουλήθρα. Έτσι συνέβη σε μία άτυχη γυναίκα...

Βίντεο που δημοσιεύθηκε στο TikTok με ήχο απ' το διάσημο, πια, soundtrack του «Jet2 holidays», έχει συγκεντρώσει περίπου 8 εκατ. προβολές προκαλώντας στο κοινό μία αγχωτική φρενίτιδα.

Γυναίκα κόλλησε σε νεροτσουλήθρα κρουαζιερόπλοιου: «Θεέ μου...»

Στο κλιπ, η άτυχη γυναίκα φαίνεται κολλημένη στη νεροτσουλήθρα, αγωνιζόμενη να σηκωθεί πάνω και να απελευθερωθεί. Στο βάθος ακούγεται μία φωνή να λέει απεγνωσμένα: «Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει».

Όπως ήταν αναμενόμενο, χιλιάδες χρήστες του TikTok κατέκλυσαν τα σχόλια με αντιδράσεις και μηνύματα δυσπιστίας για το ατύχημα: «Έχει πάθει κανείς άλλος κρίση πανικού βλέποντάς το;», ανέφερε κάποιος, ενώ ένας άλλος έγραψε: «Ω, Θεέ μου, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Πώς γίνεται να σωθείς απ' αυτό;».

Εν τω μεταξύ, το βίντεο αποκάλυψε έναν νέο φόβο για κάποιον viewer: «Αυτή είναι μια τεράστια φοβία για μένα. Τι γίνεται αν δεν ξέρουν ότι έχω κολλήσει και συνεχίσουν να στέλνουν κόσμο κάτω;»

Ευχαριστoύμε TikTok, η λίστα φοβιών μας μόλις μεγάλωσε...

