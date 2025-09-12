Τρομερό: Επιβάτης έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο για να γλιτώσει χρέος από τζόγο

Ένας επιβάτης της Royal Caribbean πηδά στη θάλασσα για να γλιτώσει ένα χρέος 16.000 από τζόγο. Δείτε πώς τον περισυνέλεξαν και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε κρουαζιέρα της Royal Caribbean, όταν ένας επιβάτης αποφάσισε να πηδήξει στη θάλασσα για να γλιτώσει ένα χρέος 16.000 δολαρίων από τζόγο.

Ο Jey Xander Omar Gonzalez-Diaz συνελήφθη στις 7 Σεπτεμβρίου αφού πήδηξε από το κρουαζιερόπλοιο Rhapsody of the Seas κατά την άφιξή του στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο. Σύμφωνα με τις αρχές, δύο άτομα με jet-ski τον περισυνέλεξαν και τον μετέφεραν στην ακτή, καταγράφοντας την σκηνή σε CCTV.

Χρήματα, ταυτότητες και άρνηση συνεργασίας

Όταν συνελήφθη, οι αξιωματικοί της Customs and Border Protection βρήκαν πάνω του 14.600 σε μετρητά, δύο κινητά και πέντε ταυτότητες. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το χρέος του Gonzalez-Diaz προέκυψε κυρίως από τζόγο στο καζίνο του πλοίου, με την Royal Caribbean να αναφέρει ότι είχε χρεωθεί 16.710,24.

Κατά την ανάκριση, φέρεται να δήλωσε στα ισπανικά ότι δεν ήθελε να δηλώσει τα χρήματα γιατί πίστευε ότι θα φορολογούνταν, ενώ όταν τον ρώτησαν το πλήρες όνομά του, φέρεται να απάντησε: «Αν ήσασταν καλοί στη δουλειά σας, θα ξέρατε». Στη συνέχεια αρνήθηκε να συνεργαστεί περαιτέρω με τις αρχές.

Οι κατηγορίες και οι πιθανές ποινές

Ο Gonzalez-Diaz κατηγορείται για μη δήλωση μεταφοράς χρηματικών ποσών άνω των 10.000 από το εξωτερικό στις ΗΠΑ. Αν κριθεί ένοχος, κινδυνεύει με:

Πρόστιμο έως 25.000

Μέγιστη ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ή και τα δύο

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δικαστική υπόθεση δεν συνδέει άμεσα το άλμα του στη θάλασσα με το χρέος του, αν και οι αναφορές επικεντρώνονται στον τζόγο.

