Απάντηση Σκλαβενίτη στο πρόστιμο του Θεοδωρικάκου: «Καμία παραπλάνηση πελατών, είναι αυθαίρετο» (vid)

Άμεση ήταν η απάντηση τη αλυσίδας σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, μετά την επιβολή προστίμου 1,44 εκατ. ευρώ για φερόμενες παραβάσεις στον τρόπο παρουσίασης τιμών, απ' το ΔΙ.Μ.Ε.Α.

Με κατηγορηματικό τόνο απάντησε η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης στην επιβολή προστίμου ύψους 1.440.000 ευρώ από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.), για φερόμενες παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την επισήμανση τιμών σε κατάστημα της Νέας Χαλκηδόνας, που ανακοίνωσε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία κάνει λόγο για παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παραβίαση της νομοθεσίας ή απόπειρα παραπλάνησης των καταναλωτών.

Τάκης Θεοδωρικάκος: «Αδιαπραγμάτευτη η εφαρμογή του νόμου»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ανακοίνωσε το πρόστιμο, κάνοντας την ακόλουθη δήλωση: «Η εφαρμογή του νόμου για την προστασία των καταναλωτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο νόμος είναι νόμος και ισχύει για όλους. Οι φορείς του λιανεμπορίου οφείλουν να επιδεικνύουν κοινωνική ευθύνη απέναντι σε όλους τους πολίτες ανεξαιρέτως. Είμαστε δεσμευμένοι σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι να στηρίζουμε με πράξεις το διαθέσιμο εισόδημα της ελληνικής οικογένειας, της μεσαίας τάξης και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων».

Η ανακοίνωση του Σκλαβενίτη: «Καμία παραπλάνηση πελατών, είναι αυθαίρετο το πρόστιμο»

«Αγαπητοί μας Πελάτες και Συνεργάτες,

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) επέβαλε στην Επιχείρησή μας, παράλογο και πρωτοφανές πρόστιμο ύψους 1.440.000€, επικαλούμενη δήθεν παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, μετά από έλεγχο σε 36 ταμπελάκια τιμών στο Κατάστημά μας στη Νέα Χαλκηδόνα.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι η Επιχείρησή μας δεν έχει παραβεί τον νόμο και δεν έχει γίνει απολύτως καμία απόπειρα παραπλάνησης των Πελατών μας.

Η ανωτέρω Αρχή έκρινε αυθαίρετα ότι παραπλανούμε τους Πελάτες μας, λόγω της αναγραφής της ένδειξης ΑΤ και του κίτρινου χρώματος σε ταμπελάκια τιμών, για τα οποία είχαμε λάβει έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι στα ταμπελάκια υπήρχε η ένδειξη "ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ", ενώ στην πραγματικότητα αναγραφόταν κωδικοποιημένα η ένδειξη ΑΤ με ιδιαίτερα μικρούς χαρακτήρες αποκλειστικά για εσωτερικούς και λειτουργικούς λόγους.

Παράδειγμα:

Όσον αφορά δε στο κίτρινο χρώμα, το χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε ταμπελάκια στα Καταστήματά μας, προκειμένου οι Πελάτες μας να έχουν τη δυνατότητα να διακρίνουν εύκολα τα προϊόντα με χαμηλές τιμές.

Η Επιχείρησή μας τηρεί απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και πιστεύει ότι το εν λόγω πρόστιμο της επιβλήθηκε με απολύτως αυθαίρετη και εσφαλμένη εκτίμηση των δεδομένων, γι' αυτό θα ασκήσει κάθε ένδικο μέσο για τη δικαίωσή της και απαλλαγή της από αυτό θεωρώντας απολύτως βάσιμα ότι συκοφαντείται.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ