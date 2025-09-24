Ο The Rock αποκαλύπτει: Η μεγάλη απώλεια βάρους που ανησύχησε τους θαυμαστές του και πώς επηρεάζει την καριέρα του

Η εντυπωσιακή απώλεια βάρους του Ντουέιν Τζόνσον προκάλεσε ανησυχία. Ο ίδιος μιλάει για την καριέρα του και τις σκληρές μεταμορφώσεις του.

Ο Ντουέιν Τζόνσον, γνωστός παγκοσμίως ως The Rock, βρίσκεται σε μια από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις μεταμόρφωσης της καριέρας του. Αν και το κοινό έχει συνηθίσει τον ηθοποιό σε ρόλους γεμάτους δράση και με ένα πάρα πολύ γυμνασμένο σώμα, η νέα του εμφάνιση άφησε πολλούς θαυμαστές ανήσυχους.

Από την αύξηση βάρους στην ξαφνική απώλεια

Για τις ανάγκες της ταινίας The Smashing Machine, όπου υποδύεται τον πρώην MMA fighter Mark Kerr, ο Τζόνσον πήρε πάνω από 13 κιλά μυϊκής μάζας. Ο σκηνοθέτης Benny Safdie ζήτησε από τον ηθοποιό να «φουσκώσει» ώστε να αποδώσει ρεαλιστικά τη σωματοδομή του Kerr, κάτι που ο Johnson κατάφερε με εντυπωσιακή αφοσίωση.

Μετά τα γυρίσματα όμως, ο ηθοποιός όχι μόνο επέστρεψε στο φυσιολογικό του βάρος (~113 κιλά), αλλά ξεκίνησε και μια έντονη διαδικασία απώλειας κιλών για τον επόμενο του ρόλο στην ταινία Lizard Music, όπου καλείται να ενσαρκώσει έναν 70χρονο άντρα.

Η ανησυχία των θαυμαστών

Η νέα του εικόνα, εμφανώς πιο αδύνατη από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει, προκάλεσε απορίες αλλά και ανησυχία στους fans του, που έσπευσαν να σχολιάσουν την αλλαγή στα social media. Κάποιοι μάλιστα εξέφρασαν φόβους για την υγεία του, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν χρησιμοποιεί CGI αντί να περνάει από τόσο απαιτητικές σωματικές δοκιμασίες.

Η απάντηση του Τζόνσον

Σε δηλώσεις του στο UNILAD, ο Johnson εξήγησε: «Δεν υπάρχει τίποτα ακραίο. Έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε σωστά. Θέλω να βυθιστώ ολοκληρωτικά στον χαρακτήρα και να… εξαφανιστώ μέσα του».

Ο ηθοποιός τόνισε επίσης ότι αυτή η διαδικασία τον βοηθά να ξεπεράσει τη «ζώνη άνεσής» του και να ανοίξει έναν νέο δρόμο στην καριέρα του: «Ένιωσα πως ήρθε η στιγμή να τα ρίξω όλα και να αποδείξω ότι μπορώ να κάνω περισσότερα. Ήταν πάντα μέσα μου αυτή η φωνή που έλεγε: μπορείς και κάτι παραπάνω».

Μια νέα εποχή για τον “The Rock”

Με τις ταινίες The Smashing Machine και Lizard Music, ο Ντουέιν Τζόνσον δείχνει ότι αφήνει πίσω του τους στερεοτυπικούς ρόλους δράσης και επιλέγει προκλήσεις που απαιτούν ακραίες μεταμορφώσεις.

Η απόφασή του μπορεί να ανησυχεί κάποιους θαυμαστές, όμως ταυτόχρονα αποδεικνύει πως ο The Rock είναι έτοιμος να εξελιχθεί σε έναν ηθοποιό που μπορεί να “εξαφανίζεται” μέσα σε κάθε ρόλο.

