Έρευνα των New York Times για τον πατέρα του Έλον Μασκ: Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών του

Οι New York Times αποκαλύπτουν καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και θετών παιδιών από τον πατέρα του Έλον Μασκ, Έρολ Μασκ, οι οποίες ερευνήθηκαν αλλά δεν οδήγησαν σε καταδίκη.

Σύμφωνα με εκτενές ρεπορτάζ των New York Times, ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ Μασκ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και θετών παιδιών του, με αναφορές που χρονολογούνται από το 1993. Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι οι καταγγελίες βασίζονται σε αστυνομικά και δικαστικά έγγραφα, προσωπικές επιστολές, emails και συνεντεύξεις με μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι καταγγελίες προέρχονται από πέντε παιδιά και θετά παιδιά του Έρολ Μασκ και φέρονται να σχετίζονται με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Νότια Αφρική και την Καλιφόρνια. Οι New York Times αναφέρουν ότι οι αρχές έχουν ξεκινήσει τρεις ξεχωριστές έρευνες για τις υποθέσεις αυτές· δύο από αυτές ολοκληρώθηκαν χωρίς να υπάρξει καταδίκη, ενώ για την τρίτη δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την κατάληξή της.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο ίδιος ο Έρολ Μασκ, 79 ετών, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει «ψευδείς και παράλογες». Υποστηρίζει ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας «έβαζαν τα παιδιά να λένε ψέματα», με σκοπό -όπως ισχυρίζεται- να αποσπάσουν χρήματα από τον Έλον Μασκ.

Η New York Times σημειώνει ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν δημιουργήσει έντονη οικογενειακή ένταση και έχουν επηρεάσει τις σχέσεις του Έλον Μασκ με τον πατέρα του. Ο ίδιος ο δισεκατομμυριούχος δεν απάντησε στα αιτήματα της εφημερίδας για σχόλιο, αλλά στο παρελθόν έχει περιγράψει δημοσίως μια μακροχρόνια ρήξη με τον πατέρα του, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία δικαστική καταδίκη εις βάρος του Έρολ Μασκ για τις καταγγελίες που περιγράφει το ρεπορτάζ.

