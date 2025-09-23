Ότο Σκορτσένι, ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Ευρώπη: Ο Ναζί που δούλεψε για τη Μοσάντ

Η αληθινή ιστορία του Ότο Σκορτσένι, του πιο επικίνδυνου Ναζί κομάντο της Ευρώπης, που από ήρωας του Χίτλερ κατέληξε μυστικός συνεργάτης της Μοσάντ στον Ψυχρό Πόλεμο.

Ο Ότο Σκορτσένι, ο ναζιστής κομάντο που κατέληξε πράκτορας της Μοσάντ, υπήρξε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές του 20ού αιώνα. Eνας άνθρωπος που κινήθηκε από τα σκοτάδια του Τρίτου Ράιχ στα υπόγεια δίκτυα του Ψυχρού Πολέμου, αφήνοντας πίσω του μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με σενάριο κατασκοπευτικού θρίλερ, παρά με καταγραφή πραγματικών γεγονότων.

Από τον Μουσολίνι στον Χίτλερ

Γεννημένος στη Βιέννη το 1908, ο Σκορτσένι διέθετε την όψη του «τέλειου κακού»: ύψος σχεδόν δύο μέτρων, αυστηρά χαρακτηριστικά και μια χαρακτηριστική ουλή στο μάγουλο, κληρονομιά μονομαχίας στα φοιτητικά του χρόνια. Ως αξιωματικός των SS διακρίθηκε σε επιχειρήσεις που απαιτούσαν τόλμη και ψυχραιμία. Το 1943, οδήγησε την επιχείρηση απελευθέρωσης του Μπενίτο Μουσολίνι, μια αποστολή που τον έκανε διάσημο και του χάρισε την προσωπική εκτίμηση του Χίτλερ. Στη Μάχη των Αρδεννών (γνωστή και ως Επιχείρηση Σκοπιά στον Ρήνο), οργάνωσε την περίφημη επιχείρηση «Γκράιφ», χρησιμοποιώντας άνδρες μεταμφιεσμένους σε Αμερικανούς για να σπείρουν σύγχυση στα συμμαχικά στρατεύματα. Δεν άργησε να αποκτήσει το προσωνύμιο «ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Ευρώπη».

Διαφυγή και... νέο παιχνίδι

Μετά την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας, ο Σκορτσένι κατάφερε να αποφύγει τις βαριές κατηγορίες, δραπέτευσε από στρατόπεδο κράτησης και κατέληξε στην Ισπανία του Φράνκο, όπου ζούσε ανάμεσα σε πρώην συντρόφους, επιχειρηματίες και πράκτορες της νέας παγκόσμιας τάξης. Εργάστηκε ως στρατιωτικός σύμβουλος σε καθεστώτα της Μέσης Ανατολής, διατηρούσε δεσμούς με την Αργεντινή του Περόν και, σύμφωνα με αναφορές, συνεργάστηκε περιστασιακά με τη CIA.

Η απειλή της Αιγύπτου και η «Επιχείρηση Δαμόκλειος»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, το Ισραήλ παρακολουθούσε με ανησυχία την Αίγυπτο του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ, που στρατολογούσε Γερμανούς επιστήμονες, πολλοί εκ των οποίων είχαν εργαστεί στα ναζιστικά προγράμματα πυραύλων V1 και V2, για την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων. Ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Μπεν Γκουριόν μιλούσε ανοιχτά για τον κίνδυνο. Η Μοσάντ απάντησε με την «Επιχείρηση Δαμόκλειος», ένα δίκτυο απειλών, δολιοφθορών και στοχευμένων επιθέσεων που θύμιζε κατασκοπευτική ταινία.

Η στρατολόγηση ενός εχθρού

Αρχικά, ο Σκορτσένι θεωρήθηκε στόχος προς εξόντωση. Σύντομα, όμως, επικράτησε η πιο κυνική σκέψη: να στρατολογηθεί. Πράκτορες της Μοσάντ τον προσέγγισαν στη Μαδρίτη με ένα μήνυμα χωρίς περιστροφές. Θα τους βοηθούσε με αντάλλαγμα την επιβίωση. Ο Σκορτσένι δέχτηκε, όχι για οικονομικό όφελος, αλλά με την υπόσχεση ότι το όνομά του θα αφαιρούνταν από τις λίστες καταζητούμενων.

Η συνεργασία του αποδείχθηκε καθοριστική. Παρείχε λεπτομερείς πληροφορίες για πάνω από 250 Γερμανούς επιστήμονες και δίκτυα-βιτρίνα, διευκολύνοντας σαμποτάζ και μυστικές επιχειρήσεις, ανάμεσά τους και την εξαφάνιση του ειδικού πυραυλικών Χάιντς Κρουγκ, υπόθεση που ακόμη καλύπτεται από σκιές.

Το τέλος...

Η «Επιχείρηση Δαμόκλειος» πέτυχε τους στόχους της, αλλά προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις, οδηγώντας στην απομάκρυνση του επικεφαλής της Μοσάντ. Ο Σκορτσένι συνέχισε να ζει στην Ισπανία μέχρι τον θάνατό του από καρκίνο το 1975. Η κηδεία του, με ναζιστικούς ύμνους και χαιρετισμούς, θύμιζε περισσότερο πολιτική πρόκληση παρά ιδιωτικό αποχαιρετισμό.

Η ιστορία του Ότο Σκορτσένι παραμένει υπόδειγμα της ψυχροπολεμικής πραγματικότητας: ένας πρώην αξιωματικός των SS που, χωρίς να μετανοήσει ποτέ, βρέθηκε να υπηρετεί το κράτος που γεννήθηκε από τις στάχτες του Ολοκαυτώματος. Σε έναν κόσμο όπου η επιβίωση υπερίσχυε της ηθικής, ο «πιο επικίνδυνος άνθρωπος στην Ευρώπη» αποδείχθηκε τελικά απλώς ο πιο χρήσιμος.

