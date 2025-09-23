Τρόμος σε αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας: Η στιγμή που προπονητής τραυματίζεται από αδέσποτη σφαίρα

Σκηνές πανικού σε αγώνα μπέιζμπολ στο Κέιτι του Τέξας: 27χρονος προπονητής τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της προπόνησης – Δείτε το βίντεο.

Το πρωί της προηγούμενης Κυριακής, ένα παιδικό παιχνίδι μπέιζμπολ στο Κέιτι του Τέξας μετατράπηκε σε σκηνικό τρόμου. Κατά τη διάρκεια προπόνησης νεαρών αθλητών, σφαίρες άρχισαν να πέφτουν στον χώρο του γηπέδου, τραυματίζοντας στον ώμο έναν 27χρονο προπονητή.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Χιούστον, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες και πήρε εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ακούγονταν διαδοχικά, προκαλώντας πανικό σε παίκτες, γονείς και θεατές. Βίντεο από κινητά τηλέφωνα καταγράφουν προπονητές και παιδιά να τρέχουν για να καλυφθούν πίσω από τους πάγκους, ενώ οι ήχοι των πυροβολισμών αντηχούν στο γήπεδο.

«Υπήρχαν σφαίρες παντού, δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε τι συνέβαινε», δήλωσε ο βοηθός προπονητής των Texas Colts, Κόρμπιν Γκάισεντορφ.

Η αστυνομία της κομητείας Γουόλερ ανακοίνωσε ότι τρία άτομα πυροβολούσαν σε στόχους σε κοντινή ιδιωτική ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να φτάσουν μέχρι το αθλητικό συγκρότημα. Οι ύποπτοι έχουν ταυτοποιηθεί, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι υπεύθυνοι του αθλητικού κέντρου The Rac εξέφρασαν τον αποτροπιασμό τους για το περιστατικό και ανέστειλαν προσωρινά όλες τις προπονήσεις και αγώνες, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια των αθλητών και των οικογενειών τους.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ