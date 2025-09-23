Exathlon: Πρωτοφανής καβγάς Σοϊλέδη-Φάνη, «Μάθε να μιλάς-Όπως γουστάρω θα μιλάω» (vid)

Μεγάλη ένταση στο Exathlon ανάμεσα στον Άρη Σοϊλέδη και τον Φάνη Μπολέτση μετά από «μονομαχία» τους.

Οι εντάσεις συνεχίζονται στο Exathlon με τον Άρη Σοϊλέδη και τον Φάνη Μπολέτση να πρωταγωνιστούν σε έναν πρωτοφανή καβγά μετά από μια «μονομαχία» τους που βρήκε νικητή τον δεύτερο.

Ο Φάνης έκανε νωρίτερα το 8-4 υπέρ των πορτοκαλί απέναντι στους μπλε, εκμεταλλευόμενος το πέναλτι που πήρε η ομάδα του στο αθλητικό ριάλιτι του ΣΚΑΪ. Ο φιναλίστ του περυσινού Survivor μπήκε και πάλι στον στίβο για να βρει απέναντι του τον Άρη Σοϊλέδη.

Ο παίκτης της πορτοκαλί ομάδας επικράτησε ξανά και έκανε το 9-4, πανηγυρίζοντας έξαλλα τον πόντο του. «Βάλτε με κι άλλο να παίξω», φώναξε δυνατά ο Φάνης και επιστρέφοντας στον πάγκο του έδωσε το χέρι του στον Άρη.

Ωστόσο, η αντίδρασή του δεν άρεσε καθόλου στον πρώην άσο του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που ξέσπασε, λέγοντας: «Σε κάθε ματς τον προστατεύουμε και τώρα λέει ότι αυτό φταίει;», με τον Φάνη να του ζητάει τον λόγο και να ακολουθεί ο παρακάτω έντονος διάλογος:

Άρης: Προφανώς αφού με ειρωνεύεσαι...

Φάνης: Άρη μου δεν έχω αναφερθεί σε σένα. Σε ευχαριστώ για τον χαρακτηρισμό. Με τιμά όπως τιμά και σένα να μιλάς έτσι.

Άρης: Ναι είσαι καλά...

Φάνης: Εγώ δεν μίλησα... Κάθισα σιγά σιγά στον πάγκο μου...

Άρης: Είπες «αυτό φταίει» Φάνη... Και λέω «τι να παίξω, ο ένας μπαίνει και πονάει και παίζω με τύψεις...» και λες αυτό φταίει που έχασα, ειρωνικά... Άμα με ειρωνεύεσαι, θα σε ειρωνευτώ. Μπαίνουμε να παίξουμε και νιώθουμε τύψεις, επειδή πονάει ο ένας, κλαίει ο άλλος, πονάει ο κ#λ0ς του άλλου... Άμα δεν μπορούν, στο γιατρό!

Φάνης: Δεν πήγες τάπα δηλαδή;

Άρης: Άλλο τώρα ρε μπρο, αλλά μπαίνω να παίξω και νιώθω άσχημα...

Φάνης: Άρα μπήκες λοιπόν για να χάσεις...

Άρης: Καλά εντάξει Φάνη...

Φάνης: Αρχικά μίλα μου καλύτερα Άρη, ως εδώ!

Άρης: Όπως θέλω θα μιλάω!

Φάνης: Τους χαρακτηρισμούς ως εδώ!

Άρης: Όπως γουστάρω θα μιλάω! Και σε έχω σεβαστεί πολύ παραπάνω από όσο με έχεις σεβαστεί εσύ.

Σε εκείνο το σημείο οι παίκτες των δύο ομάδων ζήτησαν από τους δύο παίκτες να ηρεμήσουν με το επεισόδιο να τελειώνει.