Το μυστικό του τάφου της Κλεοπάτρας ξετυλίγεται: Η ανατριχιαστική ανακάλυψη στον βυθό της μεσογείου (vid)

Ανακαλύφθηκε βυθισμένο λιμάνι δίπλα στην Taposiris Magna – Νέα στοιχεία ίσως αποκαλύπτουν τον χαμένο τάφο της Κλεοπάτρας. Δες το βίντεο!

Μια συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη φέρνει στο φως νέα στοιχεία που ενδέχεται να ξεκλειδώσουν ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αιγυπτιακής ιστορίας: ο χαμένος τάφος της Κλεοπάτρας.

Η αρχαιολόγος Kathleen Martínez, σε συνεργασία με τον παγκοσμίου φήμης ωκεανογράφο Bob Ballard γνωστό για τον εντοπισμό του Τιτανικού ανακάλυψαν ένα γιγάντιο υποβρύχιο λιμάνι κοντά στον αρχαιολογικό χώρο Taposiris Magna, μόλις 50 χλμ. δυτικά της Αλεξάνδρειας.

Το βυθισμένο λιμάνι και η υπόγεια σήραγγα των 1.300 μέτρων

Το λιμάνι εντοπίστηκε σε βάθος περίπου 12 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου. Εκεί, οι επιστήμονες βρήκαν επιβλητικά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα: κολώνες, τσιμεντένια μπλοκ, αγκυροβόλια και δάπεδα με γυαλάδα, ενδείξεις έντονης ναυτικής δραστηριότητας κατά την εποχή των Πτολεμαίων.

Η ανακάλυψη αυτή ευθυγραμμίζεται με μια μυστική υπόγεια σήραγγα, μήκους 1.300 μέτρων, που είχε εντοπίσει η ομάδα της Martínez το 2022 κάτω από τον ναό του Όσιρι του θεού του θανάτου και της αναγέννησης. Η σήραγγα αυτή πιθανόν οδηγεί στον τελικό τόπο ανάπαυσης της βασίλισσας Κλεοπάτρας και του Μάρκου Αντώνιου.

Γιατί η Taposiris Magna είναι ο πιθανός τόπος ταφής της Κλεοπάτρας;

Η κυρίαρχη θεωρία τοποθετούσε τον τάφο της τελευταίας βασίλισσας της Αιγύπτου στην Αλεξάνδρεια. Όμως, η Martínez, που έχει αφιερώσει πάνω από 20 χρόνια στην έρευνα για την Κλεοπάτρα, διαφωνεί. Θεωρεί ότι η Κλεοπάτρα επέλεξε εσκεμμένα την Taposiris Magna για την ταφή της ένα ιερό μέρος, μακριά από τα βλέμματα των Ρωμαίων.

Αυτή η θεωρία ενισχύεται από την ύπαρξη τελετουργικών κεραμικών και αγγείων, τα οποία βρέθηκαν μέσα στη σήραγγα και χρονολογούνται στην εποχή της Κλεοπάτρας. Επιπλέον, ο ιστορικός σεισμός και τσουνάμι του 365 μ.Χ., που βύθισε μέρος της Αλεξάνδρειας, πιθανόν να έσυρε και τμήματα της Taposiris Magna στον βυθό διατηρώντας τον τάφο της Κλεοπάτρας μακριά από τα ανθρώπινα μάτια για αιώνες.

Έρχεται το Ντοκιμαντέρ: "Cleopatra’s Final Secret"

Η νέα ανακάλυψη θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρώτη στο ντοκιμαντέρ της National Geographic "Cleopatra’s Final Secret", το οποίο θα προβληθεί στις 25 Σεπτεμβρίου. Η ταινία υπόσχεται να ρίξει φως σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αρχαιότητας.

