Πυροβολισμοί στο Παγκράτι: Εμπλεκόμενος σε οπαδικά επεισόδια ο 34χρονος

Ο 34χρονος που δέχθηκε τους πυροβολισμούς στο Παγκράτι, είχε εμπλοκή σε οπαδικά επεισόδια.

Ενέδρα θανάτου είχαν στήσει εχθές το βράδυ, άγνωστοι σε έναν 34χρονο άνδρα στην περιοχή της Γούβας, κοντά στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γνωστά, το θύμα της επίθεσης λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επέστρεφε σπίτι του όταν αντιλήφθηκε το... καρτέρι που του είχαν στήσει. Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΙ έτρεξε να μπει στην πολυκατοικία, άνοιξε την πόρτα, όμως για κακή του τύχη αυτή έκλεινε αργά, με αποτέλεσμα οι δράστες να προλάβουν να την συγκρατήσουν και να τον πυροβολήσουν.

Οι τρεις σφαίρες που μάζεψε η αστυνομία τον πέτυχαν στον θώρακα και στην πλάτη, με τους γείτονες να καλούν αμέσως την αστυνομία και ασθενοφόρο που μετέφεραν τον 34χρονο στον Ερυθρό Σταυρό όπου νοσηλεύεται χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το παρελθόν με τα οπαδικά επεισόδια

Ρεπορτάζ του Newsit αναφέρει πως το θύμα της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές από εμπλοκή του και σε οπαδικά επεισόδια, ενώ πριν από 6 μήνες είχε εμπλακεί σε ξυλοδαρμό στην Ομόνοια.

Μάλιστα, για τις κατηγορίες αυτές, έδινε το παρών σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής.