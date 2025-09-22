Πώς το Ντουμπάι έγινε η νέα πρωτεύουσα του OnlyFans: Τα porta porty party, οι ινφλουένσερ

Αρκετοί είναι οι influencers με προφίλ στο OnlyFans που μετακομίζουν στο Ντουμπάι.

H Elle Brooke, για ένα σύνολο νεαρών ανδρών, είναι μια σούπερ σταρ από τη Βρετανία. Η 27χρονη πρώην φοιτήτρια Νομικής άφησε το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον πριν από αρκετά χρόνια για να γίνει influencer και να μετακομίσει στο Ντουμπάι.

Σήμερα έχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok, άλλο ένα εκατομμύριο στο Instagram και περίπου 1,2 εκατομμύρια στο X. Οι απολαβές της όμως, στο μεγαλύτερο μέρος τους προέρχονται από το OnlyFans, όπου η Brooke δημοσιεύει αποκαλυπτικό περιεχόμενο σε συνδρομητές που πληρώνουν ο καθένας 22 λίρες (29,99 δολάρια) το μήνα.

