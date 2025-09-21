H παγωμένη πόλη που χτίζει η Κίνα δίπλα στη Ρωσία

Ανακαλύψτε το Διεθνές Φεστιβάλ Γλυπτικής από Πάγο και Χιόνι στη Χαρμπίν, μια φαντασμαγορική «παγωμένη πόλη» με φωτισμένα κάστρα και γλυπτά στους -38°C. Ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ τέχνης στον κόσμο.

Στην ακριτική Χαρμπίν, λιγότερα από 400 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα, ο χειμώνας δεν είναι απλώς μια εποχή αλλά μια καλλιτεχνική εμπειρία. Εκεί, κάθε Ιανουάριο, ξεκινά το Διεθνές Φεστιβάλ Γλυπτικής από Πάγο και Χιόνι, που μεταμορφώνει την πόλη σε έναν παραμυθένιο κόσμο από κρυστάλλινες κατασκευές και φωτισμένα γλυπτά.

Η διοργάνωση έχει τις ρίζες της ήδη από το 1963, με μία διακοπή κατά την Πολιτιστική Επανάσταση, για να επιστρέψει δυναμικά το 1985. Έκτοτε δεν έλειψε ποτέ από το καλεντάρι του χειμώνα, με τη φετινή, 41η έκδοση να συγκεντρώνει και πάλι το διεθνές ενδιαφέρον.

Οι προετοιμασίες αρχίζουν πολύ πριν ανοίξουν οι πύλες: τεράστια κομμάτια πάγου κόβονται από τον ποταμό Σονγκούα, προκειμένου να γίνουν το «υλικό» για κάστρα, πύργους και εντυπωσιακές γλυπτικές συνθέσεις.

Το φεστιβάλ απλώνεται σε τρεις βασικούς χώρους

Sun Island International Snow Sculpture Art Expo, με μνημειακά γλυπτά που συχνά αναπαριστούν ιστορικές σκηνές.

Harbin Ice and Snow World, την «καρδιά» της γιορτής, όπου πολύχρωμα φωτισμένα κάστρα και διαδραστικές δραστηριότητες προσελκύουν μικρούς και μεγάλους.

Zhaolin Park Ice Lantern Fair, μια μαγευτική βόλτα ανάμεσα σε φανάρια φτιαγμένα αποκλειστικά από πάγο.

Οι συνθήκες, βέβαια, δεν είναι για τους… θερμόαιμους. Με μέση θερμοκρασία -17°C και πτώση μέχρι τους -38°C, οι επισκέπτες πρέπει να είναι καλά εξοπλισμένοι με γάντια, καπέλα και βαριά ρούχα. Παρ’ όλα αυτά, πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο στη Χαρμπίν για να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία.

Το φεστιβάλ έχει αφήσει το στίγμα του και στα παγκόσμια ρεκόρ: το 2007 κατασκευάστηκε εκεί το μεγαλύτερο γλυπτό από χιόνι που έχει καταγραφεί ποτέ, με μήκος 250 μέτρων και όγκο 13.000 κυβικών, απεικονίζοντας τους καταρράκτες του Νιαγάρα και το στενό του Βερίγγειου.

Με το πέρασμα των δεκαετιών, η Χαρμπίν έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για τη χειμερινή τέχνη, πλάι σε αντίστοιχα φεστιβάλ του Σαπόρο, του Κεμπέκ και της Νορβηγίας. Και αν είναι πια αργά για φέτος, οι λάτρεις της παγωμένης τέχνης ήδη μετρούν αντίστροφα για τον επόμενο χειμώνα.

