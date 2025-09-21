Η απόλυτη φρίκη στη Βοιωτία: Γυναίκα έθαψε τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι για να παίρνει τη σύνταξη

Θρίλερ στη Βοιωτία με γυναίκα που είχε θαμμένη τη μητέρα της δίπλα στο σπίτι της για να παίρνει τη σύνταξή της.

Μια απίστευτη και ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε σε χωριό της Βοιωτίας, όπου 62χρονη γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο του σπιτιού τους, προκειμένου να εξακολουθήσει να λαμβάνει τη σύνταξή της.

Η 62χρονη, πρώην διευθυντικό στέλεχος σε τοπικό ΚΕΠ, αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της, ηλικίας 91 ετών, πέθανε μέσα στο σπίτι τους το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια. Αντί να δηλώσει τον θάνατό της, αποφάσισε να τη θάψει κρυφά σε στάβλο δίπλα στο σπίτι, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού άνδρα.

Την έθαψε για να παίρνει τη σύνταξή της: Είχαν υποψίες οι κάτοικοι της περιοχής

Όπως ισχυρίστηκε, αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και προχώρησε σε αυτή την ενέργεια προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει το επίδομα αναπηρίας αλλά και τη σύνταξη της μητέρας της.

Από το καλοκαίρι του 2023 η ηλικιωμένη δεν είχε εμφανιστεί ξανά στο χωριό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους. Μετά από σχετική καταγγελία, ο εισαγγελέας Θηβών διέταξε έρευνα για την εξαφάνιση, η οποία οδήγησε στη φρικιαστική αποκάλυψη.

Η προσπάθεια συγκάλυψης, η εκταφή και οι κατηγορίες

Το Σάββατο (20/9), η 62χρονη παρουσίασε μια άλλη ηλικιωμένη γυναίκα με προβλήματα υγείας ως μητέρα της, επιχειρώντας να παραπλανήσει τις αρχές. Στη συνέχεια, όμως, ομολόγησε την αλήθεια και υπέδειξε το σημείο ταφής.

Παρουσία δικαστικού λειτουργού, πραγματοποιήθηκε εκταφή και βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός τυλιγμένος με σεντόνια. Η γυναίκα αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Θηβών, ενώ σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη».

