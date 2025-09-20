Το μπλε χάπι που παίρνουν οι σταρ για το άγχος: Προκαλεί στυτική δυσλειτουργία και... θάνατο

Το «γαλάζιο χάπι» που παίρνουν διάσημοι για το άγχος μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου, να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία και καρδιακά προβλήματα. Δες τι αποκαλύπτουν οι ειδικοί.

Ένα μικρό γαλάζιο χάπι έχει γίνει μόδα ανάμεσα σε διάσημους σε όλο τον κόσμο αλλά οι ειδικοί προειδοποιούν πως μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο απ’ ό,τι νομίζουμε.

Ο λόγος για το Propranolol, ένα β-αναστολέα που χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών παθήσεων, αλλά και για να καταπραΰνει το άγχος και να προσφέρει... ψυχραιμία σε στιγμές πίεσης.

Τι είναι το Propranolol και γιατί το παίρνουν οι celebrities;

Το Propranolol είναι ένα φάρμακο που εγκρίθηκε αρχικά από τον FDA για την αντιμετώπιση της υπέρτασης και καρδιακών παθήσεων. Παράλληλα όμως έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές για τις αγχολυτικές του ιδιότητες, αφού μπορεί να μειώσει την ένταση, τον καρδιακό ρυθμό και την εφίδρωση.

Ονόματα όπως:

Robert Downey Jr.

Kristen Bell

Rachel Sennott

Natasha Rothwell

Chelsea Handler

έχουν παραδεχτεί δημόσια πως το χρησιμοποιούν για να διαχειριστούν το άγχος τους, ειδικά σε εμφανίσεις σε κόκκινα χαλιά και σκηνές. «Ναι, πήρα ένα beta blocker. Οπότε αυτό θα είναι παιχνιδάκι», είχε πει ο Downey Jr. κατά τη βράβευσή του στις Χρυσές Σφαίρες.

Πώς λειτουργεί: Από τα νεύρα... στην καρδιά

Το φάρμακο μπλοκάρει τις επιδράσεις της αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης στους υποδοχείς του οργανισμού, μειώνοντας τον καρδιακό παλμό και την πίεση, ενώ περιορίζει και τα σωματικά συμπτώματα του άγχους όπως οι τρέμουλες, η ταχυκαρδία και η δύσπνοια.

Σύμφωνα με το NHS, το propranolol «επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό και διευκολύνει την κυκλοφορία του αίματος».

Ο σκοτεινός αντίλογος: Κίνδυνοι και σοβαρές παρενέργειες

Παρά τη "μαγική" του φήμη, το propranolol συνοδεύεται από σοβαρές παρενέργειες που οι περισσότεροι αγνοούν.

Πιθανότητα για Στυτική Δυσλειτουργία

Ο Dr. Donald Grant, γενικός ιατρός και κλινικός σύμβουλος, επισημαίνει ότι: «Τα beta blockers, όπως το propranolol, είναι από τα φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν στυτική δυσλειτουργία στους άντρες, καθώς μειώνουν τη ροή αίματος και τα επίπεδα τεστοστερόνης.»

Αυξημένος κίνδυνος θανάτου στις γυναίκες!

Αυτό που προκαλεί σοκ είναι τα ευρήματα νέας μελέτης (REBOOT Trial) που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine, σύμφωνα με τα οποία:

Οι γυναίκες που λαμβάνουν β-αναστολείς, όπως το propranolol, διατρέχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.

Ο Dr. Borja Ibáñez, επικεφαλής ερευνητής, δήλωσε πως αυτά τα αποτελέσματα είναι ανησυχητικά και θα πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά από τους γιατρούς και τους ασθενείς.

Άλλες παρενέργειες που αναφέρονται:

Ζάλη και κόπωση

Κρύα άκρα (χέρια και πόδια)

Διαταραχές ύπνου και εφιάλτες

Δυσκολία στην αναπνοή

Αλλεργικές αντιδράσεις

Επιβάρυνση υπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας

Το “ηρεμιστικό” των διασήμων μπορεί να γίνει παγίδα

Το propranolol μπορεί να φαίνεται σαν το «μαγικό χάπι» που βοηθάει τους διάσημους να ανέβουν ήρεμοι στη σκηνή αλλά η ανεξέλεγκτη χρήση του, ειδικά χωρίς ιατρική καθοδήγηση, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

