ΗΠΑ: «Στρατός» 100.000 ρομπότ για να αντιμετωπίσει την Κίνα

Η Figure AI σχεδιάζει 100.000 ανθρωποειδή ρομπότ για εμπορική και οικιακή χρήση, ανοίγοντας νέο τεχνολογικό πόλεμο με την Κίνα.

Οι νέες τεχνολογίες αλλάζουν τη ζωή μας με τρόπους που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδιανόητοι. Από έξυπνες οικιακές συσκευές μέχρι ρομπότ που αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες, η πρόοδος είναι ραγδαία.

Στον τομέα της ρομποτικής, η κινεζική Zhiyuan Robotics έχει ήδη ξεκινήσει την παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ, με στόχο να διαθέσει 1.000 μονάδες πριν από το τέλος του έτους. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να παίρνουν σημαντικό προβάδισμα.

Η μαζική παραγωγή

Η Figure AI, μία από τις κορυφαίες εταιρείες ρομποτικής στη χώρα, ανακοίνωσε συμφωνία για τη μαζική παραγωγή ανθρωποειδών, με σχέδιο να παραδώσει έως και 100.000 ρομπότ μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Brett Adcock ανέφερε ότι η συμφωνία αφορά τόσο την εμπορική όσο και την εγχώρια αγορά, με στόχο δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας όπως η βιομηχανία και η εφοδιαστική, αλλά και οικιακή χρήση ή υποστήριξη υγειονομικής περίθαλψης.

Μέχρι σήμερα, η εταιρεία έχει παρουσιάσει δύο εκδόσεις ανθρωποειδών: τη Figure 01, που κυκλοφόρησε 31 μήνες μετά την ίδρυση, και τη Figure 02, ενώ η τρίτη έκδοση είναι ήδη λειτουργική σε εργαστηριακό επίπεδο. Η αρχική μονάδα κινούνταν στο 17% της μέσης ταχύτητας βαδίσματος, ενώ η τρέχουσα φτάνει πλέον τα 1,2 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η τεχνητή νοημοσύνη, μέσω νευρωνικών δικτύων, επιτρέπει τη μάθηση σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, χωρίς την ανάγκη χειροκίνητης προγραμματιστικής παρέμβασης.

Η στρατηγική της Figure AI

Η στρατηγική της Figure AI επικεντρώνεται στην κάθετη ανάπτυξη με περιορισμένο αριθμό πελατών, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Η συνεργασία με μεγάλους εταίρους, όπως η BMW, υπογραμμίζει τη σοβαρότητα της επένδυσης και τη σημασία των δεδομένων για την περαιτέρω εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Με αυτήν την κίνηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να εισέρχονται σε έναν νέο τεχνολογικό «αγώνα δρόμου» με την Κίνα, θέτοντας την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ στο επίκεντρο της στρατηγικής τους για την ασφάλεια και την καθημερινή ζωή.

