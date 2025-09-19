Πάτρα: Σφαλιάρα ΜΑΤατζή σε συνάδελφό του στην πορεία για τον Παύλο Φύσσα

Απρόοπτο επεισόδιο στην Πάτρα: Aνδρας των ΜΑΤ χτύπησε συνάδελφό του κατά την πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα και καταγράφηκε σε βίντεο.

Ένα ασυνήθιστο και απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (18/9) στην Πάτρα, στη διάρκεια της πορείας μνήμης για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Την ώρα που οι αστυνομικές δυνάμεις ήταν παρατεταγμένες στο κέντρο της πόλης, άνδρας των ΜΑΤ καταγράφηκε να επιτίθεται σε συνάδελφό του, χτυπώντας τον αιφνιδιαστικά στο πρόσωπο.

Το στιγμιότυπο κατεγράφη σε βίντεο που δημοσίευσε το thebest.gr, ενώ παράλληλα γινόταν χρήση δακρυγόνων προς τους διαδηλωτές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το επεισόδιο φαίνεται να ξεκίνησε ύστερα από λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αστυνομικών, σε μια στιγμή που η ένταση στην πορεία είχε ήδη κορυφωθεί.

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε και ο ένας άνδρας επιτέθηκε στον άλλον, αφήνοντας έκπληκτους όσους βρίσκονταν κοντά και παρακολουθούσαν τα γεγονότα.

Το περιστατικό προκάλεσε σχόλια και έντονο προβληματισμό, καθώς συνέβη σε ώρα υπηρεσίας και μπροστά σε δεκάδες πολίτες που συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

