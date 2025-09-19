Πολωνός στα 35 του κερδίζει 51 εκατ. ευρώ με μια απλή ιδέα

Μια ιδέα σε καφετέρια οδήγησε τον Mateusz Tałpasz στη δημιουργία της SmartLunch, με έσοδα 51 εκατ. ευρώ και πάνω από 800 εταιρικούς πελάτες.

Μια απλή αλλά έξυπνη ιδέα σε μια καφετέρια του Βρότσλαβ ήταν αρκετή για να αλλάξει τη ζωή του Mateusz Tałpasz. Στα 35 του χρόνια, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SmartLunch έχει ήδη οδηγήσει την εταιρεία του σε έσοδα που ξεπερνούν τα 51 εκατομμύρια ευρώ.

Η έμπνευση

Η έμπνευση ήρθε πριν από λίγα χρόνια, όταν παρατήρησε εργαζόμενους να καταγράφουν χειρόγραφα τα γεύματά τους σε σημειωματάρια για να τα πληρώνουν μεταγενέστερα.

Η διαδικασία, χρονοβόρα και γεμάτη λάθη, αποτέλεσε το έναυσμα για τη δημιουργία ενός συστήματος που αυτοματοποιεί πλήρως την καταγραφή και τιμολόγηση των εταιρικών γευμάτων.

Το ξεκίνημα δεν ήταν εύκολο. Τα πρώτα tablet παρουσίαζαν τεχνικά προβλήματα, ενώ η εταιρεία στην αρχή έβγαζε μόλις λίγες χιλιάδες ζλότι το μήνα. Η μεγάλη στροφή ήρθε όταν εξασφάλισαν το πρώτο σημαντικό συμβόλαιο με εργοστάσιο της Bombardier και στη συνέχεια με την Toyota, ανοίγοντας τον δρόμο για συμφωνίες με δεκάδες ακόμη επιχειρήσεις.

H πελατεία σήμερα

Σήμερα, η SmartLunch συνεργάζεται με περισσότερους από 800 εταιρικούς πελάτες και εξυπηρετεί πάνω από 100.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί πάνω από 52 εκατομμύρια γεύματα, ενώ η εταιρεία έχει ήδη επεκταθεί και στην Τσεχία. Τα έσοδά της αυξήθηκαν από 20 εκατ. ευρώ το 2022 σε 51 εκατ. ευρώ το 2024, με τον στόχο να αγγίξει το 1 δισ. ζλότι (περίπου 230 εκατ. ευρώ) έως το 2028.

«Είναι ρεαλιστικό, αλλά θα χρειαστεί πολλή δουλειά», τονίζει ο Tałpasz, ο οποίος κατάφερε να μετατρέψει μια καθημερινή παρατήρηση σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση στον χώρο της εστίασης.

