Αρχαιοελληνικό άγαλμα «φούντωσε» τις θεωρίες για τους χρονοταξιδιώτες: Λάπτοπ στο 1000 π.Χ.;

Ένα «λάπτοπ» που εντοπίστηκε σε αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει αφήσει άναυδους τους ειδικούς, φουντώνοντας και πάλι τις θεωρίες για τα ταξίδια στον χρόνο.

Ένα αρχαιοελληνικό άγαλμα έχει γίνει viral πυροδοτώντας στο διαδίκτυο τις θεωρίες για τα ταξίδια στο χρόνο. Ο «Ταφικός Ναΐσκος Καθήμενης Γυναίκας με Υπηρέτρια» είναι ένα μαρμάρινο άγαλμα που δημιουργήθηκε γύρω στο 1000 π.Χ. και δείχνει μια γυναίκα να ανοίγει ένα αντικείμενο που μοιάζει με λάπτοπ και το κρατά η υπηρέτριά της.

Το αντικείμενο έχει δύο επιφάνειες ανοιγμένες σε γωνία 90 μοιρών, θυμίζοντας φορητό υπολογιστή. Έχει επίσης, δύο τρύπες στο πλάι, γεγονός που οδήγησε κάποιους να πιστέψουν ότι πρόκειται για θύρα USB ή για υποδοχή ακουστικών – «αποδεικνύοντας» έτσι ότι το ταξίδι στον χρόνο είναι πραγματικό. Μάλιστα, εξέφρασαν την πεποίθησή τους ότι οι αρχαίοι Έλληνες ταξίδευαν στον χρόνο.

Is this ancient Greek statue showing a laptop, proof of time travel?🤔🤔 pic.twitter.com/2rExF6UETw — BASILIO NOVARTI (@BasilioNovarti) August 21, 2018

Η λογική εξήγηση για το άγαλμα

Ωστόσο, σύμφωνα με το Getty Collection, υπάρχει μια λογική εξήγηση για το μυστηριώδες αντικείμενο στο άγαλμα. Το αντικείμενο που ανοίγει η γυναίκα είναι στην πραγματικότητα ένα κιβώτιο σκιών, που χρησιμοποιούνταν σε ταφικά έθιμα από τους αρχαίους Έλληνες.

Φαίνεται ότι το άγαλμα απεικονίζει μια νεκρή γυναίκα, η οποία τείνει το χέρι της προς το κιβώτιο που κρατά η υπηρέτριά της. Αυτό «έχει μακρά ιστορία στην ελληνική ταφική τέχνη», σύμφωνα με το Getty Collection.

Δεν είναι σαφές αν η υπηρέτρια αντιπροσωπεύει ένα νεαρό μέλος της οικογένειας που πενθεί ή μια υπηρέτρια. Ωστόσο, το Getty Collection σημειώνει ότι η νεκρή γυναίκα προερχόταν από εύπορη οικογένεια.

But nothing beats the Ancient Greek statue of a woman opening her laptop. pic.twitter.com/iTybUnjtOW — A.Craig in Paris (@ACraigInParis) August 15, 2017

Όσο για τις τρύπες που μοιάζουν με θύρες USB: «Οι δύο τρύπες που φαίνονται στη βάση είναι αποδείξεις μιας αρχαίας επισκευής, πιθανώς με τη μορφή δύο μεταλλικών πείρων που στήριζαν ένα μαρμάρινο εξάρτημα το οποίο έχει χαθεί. Η λεπτότητα του κιβωτίου δείχνει ότι, όπως πολλά έργα της αρχαίας τέχνης, η ανάγλυφη παράσταση δεν είχε σκοπό να αποδώσει φωτογραφικά την πραγματικότητα, αλλά να μεταδώσει τον πλούτο και το κύρος της νεκρής».

Δυστυχώς για τους λάτρεις των... θεωριών το άγαλμα δεν απεικονίζει λάπτοπ, καταρρίποντας έτσι την πιθανότητα του ταξιδιού στον χρόνο. Το άγαλμα εκτίθεται σήμερα στη Villa Getty, στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ