Η φυλακή-κολαστήριο της Γιούτα: Πού ενδέχεται να περάσει την υπόλοιπη ζωή του ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Charlie Kirk (vid)

Ο Tyler Robinson ίσως περάσει τη ζωή του στη φυλακή της Γιούτα, όπου βασιλεύουν ψώρα, κουνούπια, ναρκωτικά και η απειλή της θανατικής ποινής.

Η φυλακή στην οποία πιθανότατα θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του ή θα εκτελεστεί ο Tyler Robinson, αν καταδικαστεί για τη δολοφονία του σχολιαστή Charlie Kirk, είναι γεμάτη προβλήματα, παρά το γεγονός ότι άνοιξε πριν μόλις τρία χρόνια.

Ο 22χρονος Robinson συνελήφθη την Πέμπτη το βράδυ, κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Kirk σε εκδήλωση στο Utah Valley University. Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ανθρωποκτονία, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης πρώτου βαθμού και οπλοχρησία. Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Spencer Cox, ανακοίνωσε ότι η Πολιτεία θα επιδιώξει την επιβολή της θανατικής ποινής.

Η νέα φυλακή των 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων τρομάζει

Η Utah State Correctional Facility, που βρίσκεται λίγο έξω από τη Salt Lake City, σχεδιάστηκε για να είναι το «κόσμημα» του σωφρονιστικού συστήματος της Πολιτείας. Ωστόσο, από την πρώτη μέρα λειτουργίας της το 2022, πλημμυρίζει με προβλήματα υποδομών, υγιεινής και ασφάλειας.

Ξεσπάσματα ασθενειών και προσβολές από έντομα

Μόλις την άνοιξη του 2025, 140 κρατούμενοι υποβλήθηκαν σε θεραπεία για ψώρα, ύστερα από κρούσμα σε πτέρυγες με ευπαθείς κρατούμενους. Παράλληλα, η τοποθεσία της φυλακής μέσα σε υγρότοπο έχει προκαλέσει επιδημία από κουνούπια, με την Πολιτεία να εγκρίνει $300.000 για απωθητικά και ψεκασμούς.

Κενά στην ασφάλεια και διακίνηση ναρκωτικών

Η διακίνηση ναρκωτικών παραμένει ανεξέλεγκτη. Τρεις επισκέπτες συνελήφθησαν σε διάστημα οκτώ ημερών, με πιο σοκαριστική υπόθεση εκείνη μιας γυναίκας που έκοψε το πλεξιγκλάς προστασίας με κλειδί αυτοκινήτου για να περάσει Suboxone σε κρατούμενο.

Λιγοστό προσωπικό και αυξημένη βία

Η φυλακή λειτουργεί με λιγότερους από τους μισούς απαιτούμενους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, οδηγώντας σε περιστατικά βίας – όπως η επίθεση σε τρεις φύλακες στις αρχές του 2023 – αλλά και στο προσωρινό κλείσιμο πτερύγων.

Ο θάλαμος θανάτου και το σκοτεινό ενδεχόμενο

Η Utah State Correctional Facility διαθέτει εκτελεστικό θάλαμο για θανατικές ποινές με θανατηφόρα ένεση ή εκτελεστικό απόσπασμα. Ήδη είχε προγραμματιστεί η πρώτη εκτέλεση το 2025, αλλά ανεστάλη από το Ανώτατο Δικαστήριο. Αν καταδικαστεί, ο Robinson ίσως γίνει ο πρώτος που θα αντιμετωπίσει το εφιαλτικό αυτό σενάριο.

Τι ακολουθεί για τον Tyler Robinson;

Ο 22χρονος, κατηγορούμενος για μία από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες πολιτικής φύσης στη Γιούτα, αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο θανατικής ποινής. Και η φυλακή όπου ίσως καταλήξει, δεν είναι απλώς σκληρή — είναι επικίνδυνη, προβληματική και ενδεικτική μιας αποτυχημένης μεταρρύθμισης κόστους $1 δισ..

