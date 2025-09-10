Ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός από την εποχή του «Ψυχρού Πολέμου» έστειλε δυσοίωνο μήνυμα: Φόβοι για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ένας μυστηριώδης ρωσικός ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει από τη δεκαετία του ’70 έστειλε νέο κωδικοποιημένο μήνυμα, προκαλώντας ανησυχία για Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι σημαίνουν τα περίεργα σήματα.

Το «Βουητό» που τρομάζει τον κόσμο. Ο ρωσικός ραδιοσταθμός UVB-76, γνωστός και ως «The Buzzer» ή «Doomsday Radio», επανεμφανίστηκε με ένα δυσοίωνο μήνυμα μετά από μήνες σιωπής. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί από τη δεκαετία του 1970 και είναι διάσημος για τους μονοτονικούς ήχους του, που διαρκούν λίγο παραπάνω από ένα δευτερόλεπτο και συχνά διακόπτονται από παράξενες ρωσικές φωνές.

Οι μεταδόσεις αυτές περιλαμβάνουν ονόματα, κωδικούς και αριθμητικές ακολουθίες, που εδώ και δεκαετίες έχουν συνδεθεί με στρατιωτικούς σκοπούς.

Το νέο μήνυμα και οι κωδικοί

Σύμφωνα με το Newsweek, η τελευταία μετάδοση του UVB-76 ακούστηκε στις 8 Σεπτεμβρίου. Το μήνυμα ξεκίνησε με τα ονόματα «Nicolai, Zhenya, Tatyana, Ivan» – που σχηματίζουν τα αρχικά NZhTI – και συνεχίστηκε με τους αριθμούς 38, 965, 78, 58, 88, 37.

Αμέσως μετά, ακούστηκαν τα ονόματα Olga, Tatiana, Elena, Leonid, που σχηματίζουν τη λέξη OTEL («Hotel»). Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με την περίεργη φράση: «Soft sign, 78, 58, 88, 37».

Η σημασία του μηνύματος παραμένει άγνωστη, όμως η συγκυρία του θεωρήθηκε ανησυχητική.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο καθηγητής David Stupples του City University στο Λονδίνο δήλωσε σχεδόν βέβαιος ότι πίσω από τη μετάδοση βρίσκεται η ρωσική κυβέρνηση: «Αν είναι η ρωσική κυβέρνηση, τότε σίγουρα δεν πρόκειται για ειρηνικούς σκοπούς».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Μόσχα πιθανόν κρατά ενεργό τον σταθμό «για λόγους άμυνας», ώστε να μη χαθεί η συχνότητα.

Άλλοι ερευνητές έχουν πιο φουτουριστικές θεωρίες, από «μέσα επικοινωνίας με UFO» μέχρι «μηχανισμό ελέγχου του νου». Ωστόσο, η πιο συχνή και τρομακτική υπόθεση είναι ότι πρόκειται για τον μύθο του «Dead Hand», ενός αυτόματου σοβιετικού συστήματος πυρηνικών αντιποίνων που ενεργοποιείται σε περίπτωση καταστροφής.

Η ανησυχητική χρονική συγκυρία

Το μήνυμα μεταδόθηκε λίγες ημέρες πριν η Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, ανακοινώσει ότι κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίαζαν επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε την επίθεση «εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο για την Ευρώπη».

Αυτή η σύμπτωση έκανε πολλούς χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα να μιλούν για το ενδεχόμενο ενός Γ΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αντιδράσεις στα social media

Στο Χ (Twitter), αρκετοί σχολίασαν:

«Είναι σχεδόν σαν να έχουμε ήδη μπει στον Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, απλώς οι περισσότεροι δεν το παραδέχονται».

«WWIII, είσαι εσύ;»

«Προσπαθώ να πείσω τον κόσμο ότι ουσιαστικά ζούμε ήδη τον Γ΄ ΠΠ, αλλά δεν θέλουν να το πιστέψουν».

Το Doomsday Radio εξακολουθεί να παραμένει μυστήριο που τροφοδοτεί φόβους και σενάρια. Είτε πρόκειται για στρατιωτικό εργαλείο, είτε για ψυχροπολεμικό «φάντασμα» που ζει ακόμα, το γεγονός ότι οι νέες μεταδόσεις συνέπεσαν με τις εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη αρκεί για να προκαλέσει ανησυχία.

Το ερώτημα παραμένει: ήταν απλώς μια τεχνική δοκιμή ή ένα σκοτεινό μήνυμα ενόψει μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης;

