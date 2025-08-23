Οι πιο παράξενοι τρόποι που λαθρέμπορες επιχείρησαν να περάσουν ζώα μέσω αεροδρόμιου

Το παράνομο εμπόριο ζώων είναι από τις μεγαλύτερες εγκληματικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Παρά τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οι τελωνειακοί εντοπίζουν συχνά απίστευτες προσπάθειες από λαθρεμπόρους που προσπαθούν να περάσουν ζώα κρυμμένα σε απίθανα σημεία.

Το παράνομο εμπόριο ζώων κατατάσσεται τρίτο παγκοσμίως μετά τα ναρκωτικά και τα όπλα. Ζώα απειλούμενα με εξαφάνιση ή σπάνια είδη καταλήγουν να πωλούνται σε αστρονομικές τιμές, με λαθρεμπόρους να χρησιμοποιούν όλο και πιο ευφάνταστους τρόπους για να τα περάσουν από ελέγχους.

Κάποιοι καταφέρνουν και τα εισάγουν λαθραία. Κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχουν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στα εθνικά σημεία εισόδου, ιδίως στα αεροδρόμια, στις εγκαταστάσεις χειρισμού αποσκευών και στα τελωνεία. Κατά καιρούς, η ασφάλεια έχει ανακαλύψει τρομερά παράξενους τρόπους με τους οποίους οι έμποροι προσπαθούν να περάσουν παράνομα ζώα.

Οι πιο εξωφρενικοί τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να περάσουν λαθραία ζώα μέσω αεροδρομίων

Χελώνες σε σουτιέν

Τον Ιούλιο του 2025, στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, μια γυναίκα προσπάθησε να κρύψει δύο χελώνες μέσα στο σουτιέν της. Οι υπάλληλοι της TSA τις εντόπισαν, ωστόσο η μία πέθανε λίγο μετά τον έλεγχο, ενώ η άλλη παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Πίθηκος σε ψεύτικη εγκυμοσύνη

Το 2007, η Gypsy Lawson από την Ουάσιγκτον επέστρεψε από την Ταϊλάνδη προσποιούμενη ότι ήταν έγκυος. Στην πραγματικότητα, κάτω από τη μπλούζα της έκρυβε έναν ναρκωμένο πίθηκο μακάκο. Συνελήφθη, καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο και συνωμοσία, ενώ πέθανε σε τροχαίο το 2012.

Περιστέρια σε παντελόνια

Ένας 23χρονος Αυστραλός, το 2009, προσπάθησε να περάσει από το αεροδρόμιο της Μελβούρνης με δύο ζωντανά περιστέρια κρυμμένα μέσα σε ειδικά φτιαγμένα καλσόν κάτω από το παντελόνι του. Αντιμετώπισε πρόστιμο άνω των 100.000 δολαρίων Αυστραλίας και πιθανή ποινή 10 ετών φυλάκισης.

Ψάρια σε ειδικό γιλέκο

Η Sharon Naismith, το 2005, προσπάθησε να περάσει 51 σπάνια ψάρια από τη Σιγκαπούρη στην Αυστραλία. Τα είχε τοποθετήσει σε πλαστικές σακούλες με νερό, κρυμμένες σε ειδικό γιλέκο κάτω από το φόρεμά της. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένας ασιατικός αρωάνας αξίας 30.000 δολαρίων.

Χαμαιλέοντες σε κάλτσες και κουτιά παγωτού

Το 2021, στο αεροδρόμιο της Βιέννης, ένας 56χρονος άνδρας προσπάθησε να μεταφέρει 74 χαμαιλέοντες από την Τανζανία, κρυμμένους σε κάλτσες και κουτιά παγωτού. Η αξία τους ξεπερνούσε τα 45.000 δολάρια. Τελικά κατασχέθηκαν και μεταφέρθηκαν στον ζωολογικό κήπο της πόλης.

