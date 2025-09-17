Οι πιο φρικτές μεσαιωνικές μέθοδοι βασανιστηρίων που σοκάρουν ακόμα και σήμερα (vid)

Ανακαλύψτε τις πιο τρομακτικές μεσαιωνικές μεθόδους βασανιστηρίων, από τον χάλκινο ταύρο μέχρι τον βασανισμό με αρουραίους. Πώς λειτουργούσαν και γιατί έμειναν στην ιστορία.

Οι μεσαιωνικές μέθοδοι βασανιστηρίων αποτελούν ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ανθρώπινης ιστορίας. Από εφιαλτικές συσκευές μέχρι απλούς αλλά φρικτούς τρόπους τιμωρίας, η δημιουργικότητα στον πόνο ξεπερνούσε κάθε όριο. Παρακάτω υπάρχουν μερικές από τις πιο γνωστές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τιμωρία ή απόσπαση πληροφοριών.

Ο χάλκινος ταύρος – το φρικτό άγαλμα που «έβραζε» ανθρώπους

Μία από τις πιο διαβόητες μεθόδους βασανιστηρίων ήταν ο χάλκινος ταύρος. Το θύμα τοποθετούνταν μέσα σε ένα χάλκινο άγαλμα σε σχήμα ταύρου. Από κάτω άναβαν φωτιά, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να ψήνεται ζωντανός. Οι κραυγές του μάλιστα μετατρέπονταν σε ήχο που έβγαινε από το κεφάλι του αγάλματος, θυμίζοντας μουγκρητό ταύρου.

Βασανισμός με αρουραίους – το πιο τρομακτικό ίσως βασανιστήριο

Αν ο χάλκινος ταύρος ήταν φρικτός, ο βασανισμός με αρουραίους θεωρείται ακόμη χειρότερος. Η μέθοδος ήταν απλή αλλά βάναυση:

Ένας πεινασμένος αρουραίος παγιδευόταν σε κλουβί ή κουβά, δεμένο στην κοιλιά ή στο στήθος του θύματος.

Το κλουβί θερμαινόταν με κάρβουνα ή φωτιά.

Ο αρουραίος, προσπαθώντας να σωθεί, έσκαβε μέσα από το σώμα του ανθρώπου, προκαλώντας αργό και επώδυνο θάνατο.

Η προσομοίωση που δημιούργησε ο δημιουργός Zack D. Films στο YouTube παρουσιάζει με γραφικό τρόπο πώς θα μπορούσε να είχε εφαρμοστεί αυτό το βασανιστήριο.

Η βίδα των αντίχειρων – μικρή αλλά φρικτή συσκευή

Εκτός από τις μεγάλες και θεαματικές μεθόδους, υπήρχαν και «απλά» βασανιστήρια όπως η βίδα για τους αντίχειρες. Η συσκευή αυτή είχε δύο μεταλλικές πλάκες όπου τοποθετούνταν οι αντίχειρες. Με κάθε στροφή της βίδας, οι πλάκες πίεζαν τα δάχτυλα μέχρι να σπάσουν τα νύχια και τα οστά. Δεν οδηγούσε πάντα σε θάνατο, αλλά μπορούσε να αφήσει μόνιμη αναπηρία.

Τα μεσαιωνικά βασανιστήρια δείχνουν πόσο σκοτεινή μπορεί να γίνει η ανθρώπινη φύση όταν συνδυάζεται με βία και εξουσία. Από τον χάλκινο ταύρο έως τους αρουραίους και τη βίδα των αντίχειρων, οι μέθοδοι αυτές έμειναν στην ιστορία ως παραδείγματα απίστευτης σκληρότητας.

