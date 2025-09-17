Ο λόγος που δεν πρέπει να ανάβετε αμέσως τα φώτα όταν μπαίνετε στο δωμάτιο ξενοδοχείου

Ο καθένας από 'μας, με το που μπαίνει στο δωμάτιο του ξενοδοχείου ανοίγει τα φώτα, τακτοποιεί τα πράγματά του και εξερευνεί τον χώρο. Όμως, υπάλληλος ξενοδοχείου προειδοποιεί πως το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι άλλο και με σβηστά τα φώτα.

Το πρώτο πράγμα που θέλουν να κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι όταν φτάσουν στο δωμάτιο του ξενοδοχείου τους είναι να χαλαρώσουν. Φυσικά, οι περισσότεροι από εμάς ανάβουμε τα φώτα, αφήνουμε τις βαλίτσες και καθόμαστε στον κοντινότερο καναπέ ή καρέκλα για να απολαύσουμε την πολυτέλεια μιας διαμονής σε ξενοδοχείο.

Όμως, υπάρχει ένας λόγος για τον οποίο θα ήταν καλύτερο να μην ανοίξετε απ' ευθείας τα φώτα και να κάνετε μία ενέργεια που μπορεί να σας... σώσει.

Μην ανοίγετε τα φώτα με το που μπείτε: Η προειδοποίηση για τους κοριούς

Ένας υπάλληλος ξενοδοχείου έχει προειδοποιήσει τους ταξιδιώτες να ελέγχουν τα δωμάτιά τους για κοριούς μόλις φτάνουν. Εξήγησε ότι αυτό θα πρέπει να είναι η κορυφαία προτεραιότητα όταν φτάνετε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και πως είναι ευκολότερο να γίνει όταν τα φώτα είναι σβηστά.

Η ειδικός ξενοδοχείων Halee Whiting αποκάλυψε ότι υπάρχει μια απλή μέθοδος για να εντοπίσετε κοριούς πριν τακτοποιηθείτε στο δωμάτιό σας. Εξηγεί ότι απλώς απαιτεί να σβήσετε τα φώτα όταν μπαίνετε στο κατάλυμα. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται παράλογο, είναι ευκολότερο να εντοπίσετε κοριούς σε πιο σκοτεινό περιβάλλον.

Τι να κάνετε αν βρείτε κοριούς;

Για όσους δυστυχώς ανακαλύψουν σημάδια κοριών στο δωμάτιό τους, η Halee έχει ένα δεύτερο βίντεο με οδηγίες για τα επόμενα βήματα. Συμβουλεύει: «Να τραβήξετε φωτογραφίες και να καταγράψετε τα πάντα. Αυτό περιλαμβάνει να σημειώσετε την ώρα του check-in, τον αριθμό του δωματίου, τα πάντα».

Στη συνέχεια προτείνει δύο επιλογές: «Αν βρείτε προσβολή από κοριούς κατά το check-in, τραβήξτε φωτογραφίες, κάντε σημειώσεις και κατεβείτε στη ρεσεψιόν». Προσθέτει ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία θα μπορούν να μεταφέρουν τους επισκέπτες σε νέο δωμάτιο και πιθανότατα να τους επιστρέψουν τα χρήματά τους. Είναι σίγουρα σημαντικό να ενημερώσετε άμεσα το προσωπικό.

Γιατί είναι σημαντικός ο έλεγχος;

Είναι σημαντικό να ελέγξετε για κοριούς πριν κοιμηθείτε, διαφορετικά μπορεί να ξυπνήσετε το πρωί με τσιμπήματα στο δέρμα σας. Οι κοριοί είναι άπτερα, μικρά, σκουροκίτρινα, κόκκινα ή καφέ έντομα με ωοειδή επίπεδα σώματα που τρέφονται με αίμα ζώων και ανθρώπων.

Συνήθως δαγκώνουν το κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια, περιοχές που είναι εκτεθειμένες ενώ κοιμάστε. Προκαλούν κόκκινα τσιμπήματα που μπορεί να προκαλούν φαγούρα, αλλά σπάνια προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας.

