Το πείραγμα στον Λοβέρδο με Σλούκα και χάλκινο στο Ευρωμπάσκετ (vid)

Ο Χρήστος Γιαννούλης αναφερόμενος στην «μεταγραφή» του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία, του έστειλε ένα... μπασκετικό μήνυμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Morning Point» του MEGANews και σχολίασε την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις οπαδικές προτιμήσεις του κ. Λοβέρδου, ο οποίος είναι δηλωμένος φίλος του Ολυμπιακού, ανέφερε με χιούμορ: «Μου είπαν ''πες στον Ανδρέα ότι αν δεν ήταν ο Σλούκας του Παναθηναϊκού, δε θα παίρναμε το χάλκινο"».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα έχει φτάσει και στα δικά του αυτιά.

Την Τρίτη (16/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Ανδρέα Λοβέρδο μαζί με άλλα στελέχη των Δημοκρατών (του κόμματος που είχε ιδρύσει το 2024) και τους καλωσόρισε στη Νέα Δημοκρατία.

«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ό ίδιος δεν χρειάζεται συστάσεις, καθώς έχει ήδη μακρά πορεία στην πολιτική. Ενώ η παράταξή μας έχει αποδείξει ότι κρατά ανοιχτές τις πόρτες της σε κάθε δύναμη που πιστεύει στην ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

