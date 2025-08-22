Δανία: Καταργεί τους φόρους σε καφέ και σοκολάτα για στήριξη στα νοικοκυριά
- Πόσο μειώνεται το κόστος για τον καταναλωτή: Οι ανατιμήσεις που «έπνιξαν» τα τρόφιμα
- Το κόστος για το κράτος
Η Δανία βάζει τέλος στους φόρους που επιβαρύνουν τον καφέ και τη σοκολάτα, σε μια προσπάθεια να μειώσει το κόστος ζωής. Η απόφαση, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θα έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν, δήλωσε στο δίκτυο TV2: «Επιλέξαμε κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο για τους Δανούς, ώστε να νιώσουν ότι έχουν περισσότερα χρήματα στη διάθεσή τους».
Πόσο μειώνεται το κόστος για τον καταναλωτή: Οι ανατιμήσεις που «έπνιξαν» τα τρόφιμα
Σύμφωνα με το υπουργείο Φορολογίας, η τιμή του καφέ συσκευασίας θα μειωθεί κατά πέντε κορώνες (περίπου 0,66 ευρώ). Όσο για τη σοκολάτα, ο φόρος που καταργείται κυμαίνεται από 3 έως 3,5 ευρώ ανά προϊόν, ανάλογα με την περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Ο ειδικός αυτός φόρος θεωρείται ο παλαιότερος στη χώρα και μέχρι σήμερα επιβαλλόταν σε όλα τα προϊόντα που περιείχαν κακάο, όπως γλυκά, ζαχαρωμένα φρούτα και τσίχλες.
Τα στοιχεία δείχνουν πως η σοκολάτα αυξήθηκε κατά 25,3% μέσα σε έναν χρόνο, ενώ ο καφές έγινε κατά 35,5% ακριβότερος. Συνολικά, οι τιμές των τροφίμων στη Δανία κατέγραψαν αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση, γεγονός που έκανε την οικονομική πίεση στα νοικοκυριά ιδιαίτερα έντονη.
Το κόστος για το κράτος
Η κατάργηση των φόρων θα έχει βαρύ τίμημα για τα δημόσια οικονομικά. Οι απώλειες στα κρατικά έσοδα υπολογίζονται σε 2,4 δισ. κορώνες, δηλαδή περίπου 321 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, η κυβέρνηση εκτιμά πως η μείωση του κόστους ζωής για τους πολίτες υπερβαίνει τη βραχυπρόθεσμη δημοσιονομική απώλεια.