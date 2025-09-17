Το κρυφό σημείωμα του Τάιλερ Ρόμπινσον: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω»

Νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια για την δολοφονία του ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από τον Τάιλερ Ρόμπινσον.

Στο φως έρχονται νέες λεπτομέρειες για τον Τάιλερ Ρόμπινσον ο οποίος πυροβόλησε θανάσιμα τον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Στα νέα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται γραπτά μηνύματα, με τα οποία φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία, όπως αποκάλυψαν οι εισαγγελείς της Γιούτα.

«Έχω χορτάσει το μίσος του», είπε ο 22χρονος δράστης στον συγκάτοικό του όταν ρωτήθηκε γιατί διέπραξε τη δολοφονία, σύμφωνα με νέα απομαγνητοφωνημένα μηνύματα που έρχονται στην επιφάνεια και που αποδίδονται στον Ρόμπινσον.

Το σημείωμα του Ρόμπινσον

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, ο Ρόμπινσον έστειλε ένα μήνυμα στον συγκάτοικό του λέγοντας του: «Άσε αυτό που κάνεις, κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου». Ο συγκάτοικός του βρήκε ένα σημείωμα από τον Ρόμπινσον που έγραφε: «Έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα το κάνω».

Ο συγκάτοικος ρώτησε στη συνέχεια τον Ρόμπινσον σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: «Δεν ήσουν εσύ που το έκανες σωστά;» Ο Ρόμπινσον απάντησε: «Είμαι, λυπάμαι».

Όταν ο συγκάτοικος ρώτησε γιατί πυροβόλησε τον Κερκ, ο Ρόμπινσον απάντησε: «Έχω χορτάσει το μίσος του. Κάποιο μίσος δεν μπορεί να ξεπεραστεί με διαπραγμάτευση». Ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε σχεδιάσει την επίθεση για περισσότερο από μία εβδομάδα, ανέφεραν οι εισαγγελείς.

Τον παρότρυνε να διαγράψει τα μηνύματα

«Ανησυχώ πολύ περισσότερο για σένα», έγραψε στον συγκάτοικο αφού αποκάλυψε ότι θα παραδιδόταν μόνος του. Τον παρότρυνε επίσης να διαγράψει τα μηνύματα και να αρνηθεί να μιλήσει στην αστυνομία ή στα μέσα ενημέρωσης. Ο συγκάτοικος, του οποίου το όνομα δεν κατονομάστηκε στα δικαστικά έγγραφα, συνεργάζεται με τις αρχές, δήλωσαν αξιωματούχοι.

