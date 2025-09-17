Η μαϊμού που άλλαξε την Ιστορία: Ο θάνατος του βασιλιά Αλέξανδρου Α' στο Τατόι (vid)

Μια ημέρα σαν σήμερα, πριν από 103 χρόνια, ο βασιλιάς Αλέξανδρος Α' πέθανε με τρόπο εντελώς απρόσμενο... από το δάγκωμα μιας μαϊμούς στο Κτήμα Τατοΐου. Αυτό το περιστατικό έμελλε να καθορίσει την πορεία της Ελλάδας.

Στην Ιστορία, οι βασιλιάδες, κλασσικά, πεθαίνουν σε μάχες, από πολιτικές δολοπλοκίες ή σε βαθιά γεράματα... έτσι τουλάχιστον συνηθίζεται. Όχι, όμως, στην ιστορία απ' το Τατόι, εκεί όλα ήταν διαφορετικά, όλα πήγαν πολύ λάθος.

Ο θάνατος του Αλέξανδρου Α', όμως, ήταν διαφορετικός. Το δάγκωμα μιας μαϊμούς, την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει το αγαπημένο του σκυλί, έμελλε να κόψει πρόωρα το νήμα της ζωής του. Μιλάμε για ένα τέλος εντελώς παράξενο, άδικο και σίγουρα όχι ηρωικό.

Ο «Βασιλόπαις» και ο έρωτας με την Ασπασία Μάνου

Ο Αλέξανδρος δεν ανέβηκε ποτέ στο θρόνο ως πλήρως αναγνωρισμένος βασιλιάς. Ο πατέρας του, Κωνσταντίνος Α', δεν παραιτήθηκε επισήμως, ενώ οι Σύμμαχοι της Αντάντ απέρριπταν τον διάδοχο Γεώργιο Β' λόγω των φιλογερμανικών του πεποιθήσεων.

Έτσι, ο δεύτερος γιος της δυναστείας ανέλαβε τα καθήκοντα του μονάρχη με τον χαρακτηρισμό «Βασιλόπαις». Στον τάφο του στο Τατόι αναγράφεται ακόμη η φράση «Εβασίλευσεν αντί του πατρός αυτού», μια επιγραφή που υποδηλώνει τη μεταβατική και ιδιότυπη θέση του.

Πέρα από την πολιτική, ο νεαρός Αλέξανδρος τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας με τον θυελλώδη έρωτά του για την Ασπασία Μάνου, μια γυναίκα χωρίς αριστοκρατική καταγωγή. Ο γάμος τους, που έγινε μυστικά το 1919, θεωρήθηκε σκάνδαλο και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Παρά τις αντιρρήσεις του Βενιζέλου και του παλατιού, ο Αλέξανδρος δεν έκανε πίσω. Η κόρη τους, πριγκίπισσα Αλεξάνδρα, γεννήθηκε πέντε μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα της.

Το μοιραίο περιστατικό στο Τατόι: Πως η μαϊμού δάγκωσε τον Αλέξανδρο Α'

Ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 1922, όταν ο βασιλιάς αποφάσισε να κάνει έναν περίπατο στο Κτήμα Τατοΐου με το σκυλί του, τον Φριτς. Όταν ο σκύλος συγκρούστηκε με μια μαϊμού, ο Αλέξανδρος προσπάθησε να τους χωρίσει. Τότε εμφανίστηκε μια δεύτερη που τον δάγκωσε στο πόδι και στο χέρι. Παρά τις πρώτες βοήθειες, η μόλυνση γρήγορα εξαπλώθηκε, προκαλώντας σηψαιμία.

Οι καλύτεροι γιατροί της εποχής, Έλληνες και ξένοι, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Παρά τις θεραπείες με τα περιορισμένα μέσα της εποχής και την παρουσία διακεκριμένων Γάλλων ιατρών, η υγεία του Αλέξανδρου επιδεινώθηκε ραγδαία. Στις 12 Οκτωβρίου 1920, σε ηλικία μόλις 27 ετών, άφησε την τελευταία του πνοή.

Οι φήμες περί δηλητηρίασης για τον θάνατο που άλλαξε την Ιστορία

Αν και επισήμως ο θάνατος αποδόθηκε σε σηψαιμία, δεν έλειψαν οι φήμες ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση. Κάποιοι θεωρούσαν ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί της εποχής, οι στενές σχέσεις του Αλέξανδρου με τον Βενιζέλο και η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, έκαναν τον νεαρό μονάρχη στόχο σκοτεινών κύκλων.

Η απώλεια του Αλέξανδρου Α' δεν υπήρξε μόνο προσωπική τραγωδία. Προκάλεσε βαθιά πολιτική κρίση, αφού ο Κωνσταντίνος Α' επανήλθε στον θρόνο, ο Βενιζέλος αποχώρησε από τη χώρα και η Μικρασιατική Εκστρατεία εξελίχθηκε σε καταστροφή. Και έτσι, ένα φαινομενικά τυχαίο περιστατικό, το δάγκωμα μιας μαϊμούς, έγινε καταλύτης για τις πιο δραματικές σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

