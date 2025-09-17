Ούτε το Λονδίνο ούτε το Παρίσι: Αυτή είναι η πιο ακριβή πόλη της Ευρώπης για να νοικιάσεις σπίτι

Μπορεί όταν μιλάμε για πανάκριβα ενοίκια το μυαλό μας να πηγαίνει πρώτα στο Λονδίνο ή στο Παρίσι, όμως νέα έρευνα αποκάλυψε ότι η κορυφή ανήκει αλλού.

Για τους περισσότερους από εμάς, το ενοίκιο είναι η πιο «βαριά» πάγια υποχρέωση του μήνα. Βλέπεις τον μισθό σου να εξαφανίζεται με το καλημέρα και νιώθεις ότι ζεις απλώς για να πληρώνεις το σπίτι σου. Κι όμως, υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις όπου η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη.

Η ετήσια μελέτη Property Index 2025 της Deloitte κατέγραψε τα ενοίκια ανά τετραγωνικό μέτρο σε δεκάδες πόλεις και ανέδειξε ποιες είναι οι πιο «τσουχτερές» για τους ενοικιαστές. Το αποτέλεσμα; Μια μικρή ευρωπαϊκή πόλη κλέβει την πρωτιά από τους συνήθεις «υπόπτους».

Ο λόγος, λοιπόν, για το Λουξεμβούργο. Εκεί, το μέσο ενοίκιο φτάνει τα 43,40 ευρώ το τετραγωνικό κάθε μήνα. Με άλλα λόγια είναι σχεδόν 10 φορές πιο ακριβό από το Δυρράχιο στην Αλβανία, που βρίσκεται στον πάτο της λίστας.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Παρίσι με 32 ευρώ/τ.μ., ενώ το Δουβλίνο ακολουθεί με 31,70 ευρώ/τ.μ., πόλεις που εδώ και χρόνια παλεύουν με στεγαστική κρίση. Το Λονδίνο, αν και διαβόητο για τις τιμές του, βρέθηκε μόλις στην 9η θέση με 23,80 ευρώ/τ.μ.

Αναλυτικά τop 10 πιο ακριβές πόλεις για ενοικίαση στην Ευρώπη: