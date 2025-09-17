Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο διάολο» (vid)

Επίθεση από γυναίκα που υποδυόταν την ανάπηρη δέχθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο του Star όταν την πήρε χαμπάρι.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Κηφισιά, όταν το τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχθηκε επίθεση από μια γυναίκα που το... έπαιζε ανάπηρη.

Το επεισόδιο έγινε στο εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς όταν ο ρεπόρτερ Βαγγέλης Γκούμας και οι συνεργάτες του αποκάλυψαν την απάτη μιας γυναίκας που υποδυόταν την άπορη και ανάπηρη.

Σηκώθηκε ως εκ θαύματος και χτύπησε τον ρεπόρτερ

Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την κάμερα του Star, ως εκ θαύματος, σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει. Τότε ο Βαγγέλης Γκούμας την ρώτησε: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε».

Τότε η γυναίκα γύρισε και χτύπησε στο κεφάλι τον δημοσιογράφο του Star, με το πλακάτ που έγραφε «βοηθήστε με». Λίγα λεπτά πριν, ήταν… ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο. Ζητούσε ελεημοσύνη από τις περαστικές κυρίες. Έλεγε με τρεμάμενη φωνή ότι δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της και ότι πεινούσε.

Όταν η γυναίκα είδε να την τραβάει η κάμερα και τον ρεπόρτερ να την ρωτάει «γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο;», αποκάλυψε ποια πραγματικά είναι, απειλώντας: «Ρε τράβα στο διάολο τώρα! Ρε φύγε, μην σηκωθώ πάνω και σου κοπανήσω καμία!»

Και δεύτερο περιστατικό

Στο ίδιο σημείο υπήρχε κι άλλη γυναίκα, η οποία είχε στηθεί με ένα παιδάκι έξω από κατάστημα καλλυντικών και ζητούσε χρήματα. Στο βίντεο φαίνεται πώς πέταξε το καρότσι για να έχει την άνεση να χτυπήσει το τηλεοπτικό συνεργείο του Star και τον Βαγγέλη Γκούμα.

«Θα πάρω πέτρα και θα στη πετάξω, γιατί δεν φεύγετε από εδώ, φύγετε», λέει στον ρεπόρτερ και στη συνέχεια παίρνει μια πέτρα στα χέρια της και τον απειλεί. «Γιατί τραβάς, εσύ; γιατί τραβάς;» ακούστηκε να λέει στον εικονολήπτη του Star, του οποίου χτύπησε την κάμερα.

