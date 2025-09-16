Grind: Το νέο τραγούδι του Σεπολιώτη ράπερ Mikl για τον «γείτονα» Γιάννη Αντετοκούνμπο!

O ράπερ Mikl υμνεί μέσα από το μικρόφωνο και τους στίχους του τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«GRIND» σημαίνει σκληρή δουλειά και μόχθος. Αυτό ακριβώς παρουσιάζει στο νέο του τραγούδι ο Έλληνας ράπερ Mikl, εμπνευσμένος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον άνθρωπο που συνεχίζει να αποτελεί ζωντανό παράδειγμα γι' αυτή τη φιλοσοφία.

Ο Mikl μεγάλωσε στα Σεπόλια, στην ίδια γειτονιά με τον Γιάννη και τα αδέλφια του, έχουν σχεδόν την ίδια ηλικία και στο κομμάτι του κάνει ξεκάθαρη αναφορά στον σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο οποίος μόλις κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket.

Ο Γιάννης εμπνέει καθημερινά χιλιάδες παιδιά όχι μόνο στα Σεπόλια και όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά σε κάθε πτυχή της ζωής τους, να συνεχίσουν να κυνηγούν τα όνειρά τους παρά τις δυσκολίες. Το ίδιο επιχειρεί να μεταδώσει μέσα από τη μουσική του και ο Mikl.

