Μυστηριώδης φιγούρα σε πυρκαγιά: Η φωτογραφία από την Αργεντινή που σοκάρει

Μια φωτογραφία από πυρκαγιά στην Αργεντινή προκαλεί ανατριχίλα. Διακρίνεται μια μυστηριώδης φιγούρα που άλλοι την ερμηνεύουν ως φάντασμα και άλλοι ως θρησκευτικό σημάδι.

Μια εικόνα που μοιάζει να ξεπήδησε από ταινία τρόμου προκαλεί ανατριχίλα στην Αργεντινή. Στη φωτογραφία, που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια μεγάλης πυρκαγιάς στην κοινότητα Despeñaderos, φαίνεται να διακρίνεται στο βάθος μια φιγούρα, σαν να παραμονεύει σιωπηλά ανάμεσα στους καπνούς και τις φλόγες.

Το στιγμιότυπο δόθηκε στη δημοσιότητα από την κοινότητα Despeñaderos, σε ανάρτηση κατά την οποία επαινούσε τους πυροσβέστες για την άμεση κατάσβεση της φωτιάς.

Μέσα από μια σειρά φωτογραφιών που αναρτήθηκαν, μία συγκεκριμένη τράβηξε όλα τα βλέμματα: εκείνη που μοιάζει να κρύβει μια ανεξήγητη παρουσία.

Από τη στιγμή που η εικόνα άρχισε να κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, διαδόθηκε με τεράστια ταχύτητα.

Κάποιοι έκαναν λόγο για φάντασμα που παρακολουθούσε την καταστροφή, ενώ άλλοι είδαν μια πιο πνευματική διάσταση, υποστηρίζοντας πως το περίγραμμα θυμίζει την Παναγία που στεκόταν στο πλευρό των πυροσβεστών.

Δεν έλειψαν βέβαια και οι πιο σκεπτικιστές, που αποδίδουν την «εμφάνιση» σε παρειδωλία -το παιχνίδι του νου που μας κάνει να αναγνωρίζουμε γνώριμες μορφές μέσα στο χάος.

Ό,τι και να συμβαίνει, το βέβαιο είναι πως η «σκοτεινή» αυτή φωτογραφία έχει ήδη καταγραφεί ως ένα από τα πιο παράξενα περιστατικά που συνοδεύουν τις φετινές πυρκαγιές στην Αργεντινή.

