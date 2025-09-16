Η στοιχειωμένη ιστορία πίσω από την πινακίδα του Χόλιγουντ: Ο θρύλος του φαντάσματος

Η ιστορία της πιο διάσημης πινακίδας εκτός από τα εκθαμβωτικά φώτα της, κρύβει σκοτεινές ιστορίες που στοιχειώνουν μέχρι σήμερα το σύμβολο της κινηματογραφικής Μέκκας.

Η εμβληματική και πιο διάσημη πινακίδα στον κόσμο, σύμβολο της Μέκκας του κινηματογράφου, τοποθετήθηκε στο στο Mount Lee του Λος Άντζελες στις 13 Ιουλίου 1923 στο Mount Lee και το κόστος της, αστρονομικό για την εποχή, ανήλθε σε 21.000 δολάρια.

«Νονός» του αρχικού ονόματος «Hollywoodland» αντί του σημερινού «Hollywood» ο κατασκευαστής ακινήτων H.J. Whitley για τη γη που ήθελε να πουλήσει.

