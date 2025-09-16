Η αποκάλυψη της Ζαρίφη για Τσίπρα και η επική ατάκα: «Σε ποιο κόμμα ήταν; Στην ΟΝΝΕΔ!» (vid)

Η Κατερίνα Ζαρίφη αναφέρθηκε στα μαθητικά της χρόνια που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα.

Με την επικείμενη πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ασχολήθηκε η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, με τον Αλέξη Φουσκίδη να παίρνει την σκυτάλη από την Φαίη Σκορδά και να λέει ότι ήταν συμμαθητής με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τότε τον λόγο πήρε η Κατερίνα Ζαρίφη, η οποία αποκάλυψε στον «αέρα» πως συνδέεται με τον Αλέξη Τσίπρα. «Ήμασταν μαζί στις καταλήψεις. Τον ξέρω από τότε που είχε καρέ μαλλί», ανέφερε.

«Εγώ ήμουν πρόεδρος συντονιστικού από την Θήβα και ερχόμασταν τότε για να πάμε στα μαγαζιά της Αθήνας -γιατί ήμασταν χωριατόπουλα- και ο Τσίπρας ήθελε να κάνουμε συνέχεια συσκέψεις...», πρόσθεσε.

Κάποιος από το πάνελ την διέκοψε και την ρώτησε «σε ποιο κόμμα;», με την Κατερίνα Ζαρίφη να απαντά με χιούμορ: «Σε ποιο κόμμα ήταν ο Τσίπρας; Στην ΟΝΝΕΔ! Εγώ αριστερίζουσα τότε...».

Για να συμπληρώσει: «Θέλω να πω ότι από τότε ήταν αυτό το παιδί-πιστόλι. Πώς ήταν αυτά τα παιδιά που ήξεραν τα πάντα; Πώς είναι η νομοθεσία, πώς είναι το ένα, πώς είναι το άλλο... Διαβασμένος φουλ και από τότε δίπλα του η κ. Μπαζιάνα».