Ο απίθανος λόγος που οι εκατομμυριούχοι αγοράζουν γιοτ: Δεν είναι ούτε η πολυτέλεια ούτε η θάλασσα

Ένας ειδικός αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που οι εκατομμυριούχοι έχουν στην κατοχή τους πολυτελή γιοτ.

Τα γιοτ συχνά συνδέονται με την πολυτέλεια, τη θάλασσα και τη διασκέδαση. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς στις επενδύσεις, η κατοχή ενός ιδιωτικού σκάφους κρύβει και μια λιγότερο προφανή -αλλά ιδιαίτερα συμφέρουσα- διάσταση: φορολογικά οφέλη και νομικές ευκολίες.

Ο επενδυτικός σύμβουλος που μιλά μέσα από τον λογαριασμό του στο TikTok με το ψευδώνυμο @gonsec, εξήγησε πως για πολλούς πλούσιους η απόκτηση ενός γιοτ δεν είναι μόνο μέσο αναψυχής, αλλά στρατηγική κίνηση. «Το συνειδητοποιείς όταν επισκέπτεσαι το Μονακό», σημειώνει στο βίντεο, δίνοντας το στίγμα μιας διαφορετικής προσέγγισης.

Το «μυστικό» της... καταχώρησης

Η πρακτική που ακολουθούν αρκετοί εκατομμυριούχοι είναι να αγοράζουν το γιοτ τους σε μια χώρα, αλλά να το καταχωρούν σε άλλη, η οποία προσφέρει ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς. Δημοφιλής επιλογή είναι τα Νησιά Κέιμαν, ένας γνωστός υπεράκτιος παράδεισος.

Με αυτόν τον τρόπο, το σκάφος φέρει τη σημαία της χώρας καταχώρησης και θεωρείται τυπικά ως «κινούμενο κομμάτι εδάφους» της. Έτσι, κάθε σύμβαση που υπογράφεται πάνω στο γιοτ έχει την ίδια ισχύ σαν να είχε υπογραφεί στο έδαφος των Νήσων Κέιμαν.

Υπογραφή συμβολαίων με φορολογικά πλεονεκτήματα

Η διάσταση αυτή δίνει στα γιοτ έναν ρόλο πολύ πιο ουσιαστικό από αυτόν του status symbol. Εάν, για παράδειγμα, ένας επιχειρηματίας θέλει να ολοκληρώσει μια συμφωνία εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να την υπογράψει επάνω στο γιοτ που φέρει σημαία χώρας με ειδικό φορολογικό καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό, η συμφωνία υπάγεται αυτόματα στους νόμους και στις ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις της εν λόγω χώρας.

Όπως εξηγεί ο ειδικός: «Δεν πληρώνουν φόρους. Είναι μια μικρή έκταση εδάφους που απολαμβάνει φορολογικά οφέλη τα οποία μπορείς να αποκτήσεις αν υπογράψεις συμβόλαιο όχι στην Ε.Ε., ούτε στις ΗΠΑ, αλλά σε μια υπεράκτια επικράτεια όπως τα Νησιά Κέιμαν. Αν υπογράψεις πάνω στο γιοτ, είναι σαν να έχεις υπογράψει στα Νησιά Κέιμαν. Άρα η συμφωνία σου υπάγεται στο φορολογικό καθεστώς της χώρας».

Περισσότερο από μια πολυτελή επένδυση

Αν και για πολλούς τα γιοτ παραμένουν συνώνυμα της χλιδής, για τους κατόχους τους λειτουργούν παράλληλα ως εργαλεία με σημαντικές νομικές και οικονομικές προεκτάσεις. Πρόκειται για μια τακτική που δείχνει πώς η πολυτέλεια μπορεί να συνδυαστεί με την έξυπνη φορολογική στρατηγική.

Με άλλα λόγια, πίσω από τις εντυπωσιακές εικόνες των megayachts που κοσμούν τα λιμάνια του Μονακό ή της Μυκόνου, κρύβεται ένα πιο περίπλοκο παιχνίδι ισχύος και φορολογικής «εξυπνάδας». Για κάποιους, το γιοτ είναι «παράδεισος διακοπών». Για άλλους, είναι «επέκταση εδάφους» με ξεκάθαρα οικονομικά πλεονεκτήματα.

