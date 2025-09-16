Τα μυστικά του Ντέιβιντ Κόπερφιλντ: Πώς εξαφάνισε το Άγαλμα της Ελευθερίας (vids)

Πώς ο Ντέβιντ Κόπερφιλντ «εξαφάνισε» το άγαλμα της ελευθερίας και το συμβόλαιο «δεσμού» με την Κλόντια Σίφερ.

Για πολλά χρόνια, ο κορυφαίος σύγχρονος ταχυδακτυλουργός Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, παρά το πολυπληθές συνεργείο συνεργατών του, κατάφερε να κρατήσει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα τα «μυστικά» του. Ένα δικαστήριο βέβαια τον ανάγκασε να αποκαλύψει πως έκανε τις πασίγνωστες εξαφανίσεις του, καθώς ένα εθελοντής από το κοινό έπεσε και κτύπησε στο κεφάλι, όχι κατά τη διάρκεια του σόου, αλλά στη μεταφορά του μέσα από έναν σκοτεινό διάδρομο και όπως καταλαβαίνετε στο δικαστήριο έπρεπε να αποκαλυφθεί το «μυστικό».

Πουλούσε 10 φορές πάνω από U2 και Μάικλ Τζάκσον

Ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1956, έχοντας αποτραβηχτεί αρκετά χρόνια από τη σκηνή, αναμφίβολα μάγεψε τριάντα εκατομμύρια θεατές live στις παραστάσεις του σε όλο τον κόσμο και δισεκατομμύρια από τις τηλεοράσεις τους. Πουλούσε 10 φορές πάνω από τις συναυλίες των U2 ή του Μάικλ Tζάκσον ενώ έχει κερδίσει και 22 Emmy.

Ο master των ψευδαισθήσεων

Ο Κόπερφιλντ ήταν μαέστρος των ψευδαισθήσεων. Προσέξτε, το αντιλαμβάνεστε; Ψευδαισθήσεων. Όχι πραγματικότητας. Το λέει και ο ίδιος. Λίγοι ως κανείς το αντιλαμβάνεται όμως και χάνουν τη μαγεία αναζητώντας τη λύση. Ο Κόπερφιλντ, όπως ο Χουντίνι, πήγε στα «μεγάλα», στα καλά:

Όλα αυτά υπό το βλέμμα εκατοντάδων θεατών που τον παρακολουθούσαν live και εκατομμυρίων από την τηλεόραση.

Η «εξαφάνιση» του αγάλματος της Ελευθερίας

Μια νύχτα στη Νέα Υόρκη και με ελικόπτερα να πετάνε από πάνω, είχαν στηθεί 2 μεγάλοι μεταλλικοί πύργοι που ανάμεσά τους υπήρχε η θέα του αγάλματος της Ελευθερίας, το οποίο ήταν φωτισμένο από τεράστιες συστοιχίες προβολέων στημένες σε πανύψηλες σκαλωσιές γύρω από το άγαλμα.

Μια τεράστια κουρτίνα έπεσε ανάμεσα στους δύο πύργους και κάλυψε εντελώς την θέα του αγάλματος της Ελευθερίας, ενώ πάνω στην σκηνή, δίπλα στον Κόπερφιλντ, υπήρχε μια οθόνη ενός ραντάρ που έδειχνε το φωτεινό στίγμα του αγάλματος της Ελευθερίας. Αφού ο Κόπερφιλντ... αυτοσυγκεντρώθηκε ξαφνικά το φωτεινό στίγμα έσβησε!

Με το σήμα του έπεσε η κουρτίνα που κάλυπτε τη θέα του αγάλματος της Ελευθερίας το οποίο… δεν ήταν πουθενά. Το μόνο που έβλεπαν ήταν οι μεγάλες σκαλωσιές με τους αναμμένους προβολείς.

Ο Κόπερφιλντ αφού αστειεύτηκε πως ήλπιζε να μπορέσει να επαναφέρει το άγαλμα αλλιώς το σώου θα εξελισσόταν σε τραγωδία, έδωσε εντολή να ξαναπέσει η τιτάνια κουρτίνα. Έπειτα από λίγο το στίγμα επέστρεψε στο ραντάρ, η κουρτίνα έπεσε, το άγαλμα της Ελευθερίας ήταν πάλι στη θέση του.

Ποιο ήταν το «μυστικό;» Ψευδαίσθηση. Φυσικά και το άγαλμα της Ελευθερίας ήταν πάντα εκεί και δεν εξαφανίστηκε ποτέ. Νόμιζαν ότι δεν το έβλεπαν ή πιο σωστά ο Κόπερφιλντ το έφτιαξε έτσι ώστε να το… κρύψει.

Πιο πέρα στη από το άγαλμα της Ελευθερίας είχε κατασκευαστεί μια δεύτερη δέσμη από σκαλωσιές αλλά με σβηστούς προβολείς. Μέσα στο σκοτάδι και στην απόσταση που ήταν δεν φαινόταν από το κοινό.

Η υπαίθρια αίθουσα πάνω στην οποία βρισκόντουσαν οι θεατές και οι κάμερες, ήταν μια… περιστρεφόμενη πλατφόρμα. Οπότε όταν έπεσε η κουρτίνα άρχισε να μετακινείται αργά και να αλλάζει οπτική γωνία στους θεατές. Ο θόρυβος από τα ελικόπτερα κάλυπτε αυτόν της πλατφόρμας, ενώ τα ελικόπτερα φώτισαν το νέο σημείο, με τις δεύτερες σκαλωσιές. Οι προβολείς από αυτές άναψαν, από τις πρώτες έσβησαν και… βουαλά.

Οι δύο μεγάλοι πύργοι της σκηνής δεν είχαν κατασκευαστεί για να κρατάνε την κουρτίνα, αλλά για να κρύβει ο δεξιός την οπτική της δεύτερης συστοιχίας σκαλωσιών και προβολέων, που έδειχνε το… τίποτα και μετά από την περιστροφή, για να κρύβει ο αριστερός το άγαλμα της Ελευθερίας από την οπτική των θεατών και από τις τηλεοπτικές κάμερες.

Συμβόλαιο-σχέσης με την Κλόντια Σίφερ

Ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ λάτρευε τις ψευδαισθήσεις. Λάτρευε τα σόου. Ένα τέτοιο, αναμφίβολα το πιο όμορφο ήταν και ο εξαετής «δεσμός» του με το πασίγνωστο top-model της δεκαετίας του ΄90 Κλόντια Σίφερ. Ένα από τα πλέον φημισμένα, πλουσιοπάροχα πληρωμένα και κορυφαία, ανάλογης συνομοταξίας των Σίντι Κρόφορντ, Ναόμι Κάμπελ, Κέιτ Μος κτλ. Το ζευγάρι, που είχε διαρρεύσει πως είχε αρραβωνιαστεί χώρισε το 1999, αλλά μετά από χρόνια αποκαλύφθηκε πως ακόμα και αυτό ήταν μια «ψευδαίσθηση». Ένα σόου το οποίο είχε αποτυπωθεί και σε συμβόλαιο έναντι υπέρογκου χρηματικού ποσού. Η Σίφερ είχε υπογράψει συμβόλαιο να εμφανίζεται δημόσια μαζί του ανεβάζοντας την εικόνα του, το πρεστίζ του και δημιουργώντας την «ψευδαίσθηση» του τέλειου ζευγαριού.

Ένα ατύχημα σε παράστασή του το 2013 στο Λας Βέγκας έγινε η αιτία να αποκαλυφθεί το διασημότερο κόλπο του επί σκηνής με τις εξαφανίσεις. Ένας εθελοντής από το κοινό σκόνταψε και πέφτοντας κτύπησε στο κεφάλι και αξίωσε χρηματική αμοιβή από τον Κόπερφιλντ. Η πλευρά του «μάγου» είχε ζητήσει να γίνει κεκλεισμένων των θυρών η δίκη, αλλά δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το «κόλπο».

Ο Κόπερφιλντ ανέβαζε στη σκηνή δέκα άτομα με σκοπό να τα εξαφανίσει. Όταν έσβηναν τα φώτα, οι συνεργάτες του, τους περνούσαν σε συγκεκριμένους χώρους, πίσω από κουρτίνες, μέσα σε σκοτεινά δρομάκια και στο τέλος μέσα από μια κουζίνα, έτσι ώστε να φτάνουν γρήγορα στο πίσω μέρος του χώρου και να εμφανιστούν και πάλι.

Αυτό είχε αποκαλύψει ο εκτελεστικός παραγωγός Κρις Κένερ στους δικαστές, με το «μυστικό» να παύει δια παντός να είναι… μυστικό!

