Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Ελλάδας: «Αβάσιμες και αλαζονικές οι δηλώσεις των Ελλήνων»

Σφοδρή αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Μιλά για «αβάσιμες δηλώσεις» και «εσωτερικά πολιτικά κίνητρα».

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, κάνοντας λόγο για «αβάσιμες και αλαζονικές δηλώσεις» από πλευράς ελληνικών Αρχών.

Regarding Certain Events Held and Statements Made on 14 September 2025 in Greece https://t.co/kEooUmrix1 pic.twitter.com/ECaKc7j7ny September 14, 2025

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι οι τοποθετήσεις αυτές «έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα» και τις αποδίδει σε «εσωτερικά πολιτικά κίνητρα». Παράλληλα, καλεί την Αθήνα «να απέχει από πρωτοβουλίες που δημιουργούν εχθρότητα μεταξύ των δύο χωρών».

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και αλαζονικές δηλώσεις των ελληνικών Αρχών με το πρόσχημα της λεγόμενης επετείου των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα προσπαθούσε να εισβάλει και να καταλάβει την Ανατολία», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογραμμίζοντας ότι «τέτοιες δηλώσεις υπονομεύουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων».

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ανακοίνωση στοχοποιεί εμμέσως την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με αφορμή την επέτειο μνήμης.