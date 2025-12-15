Ύποπτος κλοπής αυτοκινήτου ισχυρίζεται ότι... τηλεμεταφέρθηκε!

Στη Φλόριντα, ύποπτος για κλοπή BMW λέει στους αστυνομικούς ότι τηλεμεταφέρθηκε στο όχημα.

Ένα πρωτόγνωρο περιστατικό κινητοποίησε την αστυνομία στην κοινότητα Ormond Beach, στη Φλόριντα, τη Δευτέρα το πρωί, όταν ένας ύποπτος για κλοπή αυτοκινήτου ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε ξαφνικά στο τιμόνι ενός κλεμμένου οχήματος μέσω… τηλεμεταφοράς.

Οι αστυνομικοί κλήθηκαν σε ατύχημα, όπου μια BMW βρέθηκε σοβαρά κατεστραμμένη στην άκρη του δρόμου. Στο όχημα εντοπίστηκε ο 38χρονος Calvin Johnson, ο οποίος φαινόταν αποπροσανατολισμένος και σε κατάσταση σοκ. Κατά τον έλεγχο των στοιχείων, η BMW αναγνωρίστηκε γρήγορα ως κλεμμένη.

Όταν οι αξιωματικοί τον ρώτησαν πώς βρέθηκε στο αυτοκίνητο, ο Johnson απάντησε με μία εξωφρενική δικαιολογία: «Δεν ξέρω, τηλεμεταφέρθηκα ή κάτι τέτοιο». Σύμφωνα με τις καταθέσεις, επανέλαβε την ίδια εκδοχή πολλές φορές, δηλώνοντας ότι δεν είχε καμία ανάμειξη στην κλοπή. Μάλιστα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι «τον έσωσαν από τους εξωγήινους», αφήνοντας τους αστυνομικούς άφωνους.

Παρά την ασυνήθιστη ιστορία, οι αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη του Johnson. Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για μεγάλη κλοπή οχήματος και οδήγηση χωρίς άδεια, ενώ το όχημα κατασχέθηκε για περαιτέρω έρευνα. Ευτυχώς, το ατύχημα δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

Το περιστατικό έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα τοπικά μέσα και στα social media, λόγω της παράξενης εξήγησης του ύποπτου. Οι αξιωματικοί επισημαίνουν ότι, παρόλο που η δικαιολογία ακούγεται φανταστική, η διαδικασία της αστυνομίας βασίζεται σε στοιχεία και τεκμήρια, και όχι σε ισχυρισμούς του υπόπτου.

Η υπόθεση συνεχίζεται, με την αστυνομία να διερευνά πλήρως τα γεγονότα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Calvin Johnson βρέθηκε στο κλεμμένο όχημα.

