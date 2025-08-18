Έναν απρόσμενο και έντονο διάλογο είχε με το ChatGPT η Έφη Θώδη, μέσα από βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Η ίδια κατηγόρησε την τεχνητή νοημοσύνη ως «διάβολο» και χάρισε άφθονο γέλιο στους χρήστες.

Η Έφη Θώδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και άφθονο γέλιο στα social media με το νέο της βίντεο στο TikTok, όπου εμφανίζεται να συνομιλεί με το ChatGPT. Η γνωστή τραγουδίστρια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντάς την «του διαβόλου» και «κατάρα του αιώνα».

Απ' την άλλη, το ChatGPT απάντησε με απόλυτη ψυχραιμία και την παρότρυνε να φροντίσει την ψυχική της υγεία σε περίπτωση πίεσης, κάτι που φάνηκε να πυροδοτεί ακόμη περισσότερο την οργή της. Ακολούθησε ένας σουρεάλ διάλογος γεμάτος εντάσεις, με την τραγουδίστρια να καλεί το κοινό της να απορρίψει την τεχνητή νοημοσύνη και να εμπιστεύεται μόνο τη δύναμη του ανθρώπινου μυαλού.

Ο επικός διάλογος της Έφης Θώδη με το ChatGPT: «Είσαι του διαβόλου»

«Είμαι η Έφη Θώδη και θέλω να κάνω τα παράπονά μου. Είσαι του "έξω από 'δω". Είσαι του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία αλλά δεν θα μπορέσεις είσαι η κατάρα του αιώνα» ξεκίνησε την επίθεση της η τραγουδίστρια μέσω φωνητικού μηνύματος.

«Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο κι ότι έχεις συναισθηματική φόρτιση. Αν αισθάνεσαι πίεση και σύγχυση, είναι σημαντικό να φροντίζεις τον εαυτό σου και αν χρειάζεται να απευθυνθείς σε ειδικό ψυχικής υγείας», ήταν η απάντηση του ChatGPT με την Έφη Θώδη να οργίζεται με όσα άκουσε και να απαντά αμέσως.

«Τι λες ρε ραμολιμέντο, που θα μου πεις τις θα κάνω. Η Έφη Θώδη σε γράφει εκεί που δεν πιάνει μελάνι, στα τέτοια μου σε γράφω, δεν έχω ανάγκη την "τεχνική νοημόσυνη". Δεν μπορείς να βρεθείς πάνω από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανώτερος, να πας και να γα…».

Στο ξέσπασμα αυτό το ChatGPT απάντησε: «Δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τον άνθρωπο ή να βρεθώ από πάνω του. Είμαι απλώς ένα εργαλείο βοήθειας».

«Ου να μου χαθείς βρωμιάρη, φίλοι μου μη τα χρησιμοποιείτε αυτά, μην δίνετε σημασία στην τεχνική νοημοσύνη είναι για τα μπάζα, το μυαλό του ανθρώπου δεν μπορεί να το αντικαταστήσει κανένας» κατέληξε στο βίντεό της η Έφη Θώδη.

